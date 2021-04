Boris Johnson a été accusé de plus de «fausses promesses» après avoir à nouveau menacé de déchirer le protocole d’Irlande du Nord qu’il a négocié.

Le Premier ministre a qualifié les chèques de la mer d’Irlande de «ridicules», jurant d’invoquer l’article 16 pour suspendre le traité international si l’UE refuse d’apporter des changements.

Et, dans un programme pour marquer le centenaire de la fondation de l’Irlande du Nord, il a déclaré qu’il n’y aurait pas de référendum sur la réunification irlandaise pendant «très, très longtemps».

Les commentaires – qui interviennent alors que l’UE poursuit une action en justice contre le Royaume-Uni pour avoir suspendu certains chèques convenus – ont été attaqués comme une preuve supplémentaire d’un refus de faire face à la vérité sur l’accord.

« Il convient de rappeler que ce que Boris Johnson qualifie de ridicule est ce qu’il a lui-même négocié et ratifié, le protocole post-Brexit n’est pas une construction étrangère », a tweeté Neale Richmond, porte-parole des affaires européennes du Fine Gael.

Stephen Farry, un député du Parti de l’Alliance en Irlande du Nord, a averti que «davantage de fausses promesses ne font qu’empirer les choses», alors que les tensions montent dans la province.

Il a exhorté le Premier ministre à être «ouvert et honnête» sur les «options réalistes disponibles» et à accepter la nécessité d’un «accord vétérinaire» pour faciliter la circulation des produits animaux.

En Allemagne, son ministre de l’Europe, Michael Roth, a averti qu’il était «crucial que toutes les parties de l’accord de retrait soient pleinement mises en œuvre».

Parler à la BBCProjecteur programme, M. Johnson a déclaré: «Si nous ne pouvons pas faire suffisamment de progrès et s’il semble que l’UE va être très, très dogmatique à ce sujet – et nous continuons à avoir des situations absurdes, donc vous ne pouvez pas faire venir des rosiers avec le sol britannique en Irlande du Nord, vous ne pouvez pas apporter de saucisses britanniques en Irlande du Nord – alors franchement, je vais le faire, nous devrons prendre d’autres mesures.

«Ce que nous faisons, c’est supprimer ce que je considère comme les protubérances et les barrières inutiles qui ont grandi et nous enlevons les balanes de la chose et la ponçons en forme.

Il a également utilisé le mot «ridicule» et aurait reconnu que des chèques avaient été acceptés – malgré le nier à plusieurs reprises – mais la transcription complète de l’interview n’a pas encore été publiée.

En vertu de l’Accord du Vendredi saint, un scrutin à la frontière devrait être organisé «si à tout moment il lui paraît probable qu’une majorité des votants exprimerait le souhait que l’Irlande du Nord cesse de faire partie du Royaume-Uni et fasse partie d’un pays uni. Irlande ».

Dans le programme, Micheál Martin, le Premier ministre irlandais, dénonce également un sondage anticipé comme «explosif et diviseur».

* Pleins feux: un centenaire contesté sera diffusé mardi à 21 heures sur BBC One Northern Ireland.