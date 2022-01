Boris Johnson accusé de « body-shaming » après avoir fait une blague sur le gâteau dans les PMQ

Pendant ce temps, le chef de la télé Nigella Lawson a rôti le député conservateur Conor Burns, qui a déclaré plus tôt cette semaine que le Premier ministre avait été « pris en embuscade par un gâteau » le jour de son anniversaire.

La chef adjointe du SNP à Westminster, Kirsten Oswald, a déclaré que ses « remarques souvent offensantes auront un impact néfaste sur de nombreux jeunes et doivent être dénoncées ».

Aux rires, le Premier ministre a répondu: « Je ne sais pas qui a mangé le plus de gâteau. »

Hier, les députés et les organisations caritatives ont accusé Boris Johnson de « body shaming » après avoir fait une blague sur le gâteau dans les PMQ.

