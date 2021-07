Boris Johnson accusé d’avoir porté atteinte à l’état de droit après une attaque contre des « avocats de gauche »

Boris Johnson a été accusé d’avoir porté atteinte à l’état de droit au Royaume-Uni après sa dernière attaque contre des avocats « de gauche », après avoir affirmé avoir agi « contre l’intérêt public ».

Certaines des principales personnalités juridiques du pays ont déclaré qu’elles étaient consternées par les propos du Premier ministre sur la profession, qui font suite à ses précédents commentaires qualifiant les avocats des droits de l’homme de « gauchers ».

Jeudi, M. Johnson a déclaré à la radio LBC: « L’opposition travailliste a toujours pris le parti, j’en ai peur, des avocats de la justice pénale de gauche contre … les intérêts du public. »

Dans une rare intervention, la Faculté des avocats d’Écosse a publié une déclaration disant qu’elle « déplorait » la « posture politique » de M. Johnson.

Et la Law Society, l’organisme professionnel représentant les avocats en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré L’indépendant que les remarques « profondément préoccupantes » mettent les avocats en danger.

« Les avocats ont l’obligation professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt de leur client, quel qu’il soit, et leurs opinions personnelles et politiques n’entrent pas en ligne de compte », a déclaré un porte-parole du Barreau.

« Les attaques répétées du gouvernement contre l’intégrité de la profession juridique sont profondément préoccupantes. Ce langage de division ne sert personne et met les avocats et leurs clients en danger. »

La faculté des avocats a accusé M. Johnson d’essayer de gagner « un capital politique à partir d’une mauvaise caractérisation sans fondement » de la profession juridique.

Le corps des avocats a déclaré: « Ces commentaires vont de pair avec les récentes déclarations du ministre de l’Intérieur et semblent faire partie d’une stratégie visant à saper l’état de droit. »

Il a ajouté : « Il est essentiel pour un système de justice équitable que les personnes accusées de crimes aient une représentation légale. Sans une telle représentation, aucune condamnation ne serait sûre. Le fait que le Premier ministre sape ce principe, dans le but d’une prise de position politique, est préjudiciable à l’état de droit. »

L’année dernière, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a été accusée d’avoir mis la vie et la sécurité d’avocats et du personnel judiciaire en danger après avoir qualifié les défenseurs des migrants de « gauchers » et de « bienfaiteurs ».

Critiquant les derniers commentaires de M. Johnson, l’ancien avocat du Trésor, Sir Jonathan Jones, a déclaré que tous les avocats de la justice pénale – quelle que soit leur politique – poursuivent au nom de l’État ou défendent des membres du public.

Sir Jonathan a tweeté : « Le gouvernement prend l’habitude de créer des conflits entre les objectifs [and] principes là où aucun ne devrait exister.

Le célèbre blogueur juridique Secret Barrister a demandé au secrétaire à la justice, le chancelier Robert Buckland, de s’excuser pour « l’attaque flagrante contre l’état de droit » de M. Johnson.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une autre « agression scandaleuse contre des avocats qui poursuivent et défendent de manière indépendante les affaires les plus graves devant les tribunaux pénaux ».

Sarah Forshaw QC a tweeté: «Je ne pense pas que quiconque m’accuserait d’être un avocat de la justice pénale« de gauche ». Et pourtant, je suis entièrement d’accord avec le Secret Barrister – comme le fait toute autre personne qui travaille au sein et comprend vraiment notre système de justice pénale.