Boris Johnson accusé d’avoir laissé les Allemands voler une marche dans les guerres des lits de bronzage alors que les Britanniques à double piqûre languissent à la maison

BORIS Johnson a été accusé hier soir d’avoir laissé les Allemands voler une marche dans les guerres des lits de bronzage alors que les Britanniques à double piqûre languissaient à la maison.

Les Allemands sont libres de voyager et n’ont pas perdu de temps à descendre les serviettes malgré le déploiement de jabs ratés de l’UE et le pays faisant en moyenne plus de 100 décès par jour.

Angela Merkel et Boris Johnson marchent sur la plage au sommet du G7 à Carbis Bay, Cornwall Crédit : AFP

Des milliers de personnes se sont rendues sur les plages de Gran Canaria, de Majorque et d’Espagne continentale pour profiter du chaud soleil tandis que les Britanniques frustrés étaient coincés chez eux dans le froid et la pluie.

Ils ont libre accès pour voyager dans la majeure partie de l’Europe et n’ont besoin que d’un seul test PCR négatif avant de rentrer chez eux tandis que les Britanniques revenant des pays de la liste orange – comme la France, la Grèce et l’Espagne – doivent s’isoler pendant dix jours et se faire tester deux fois.

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a lancé un passeport vaccinal numérique valable dans toute l’UE et à partir de vendredi, les personnes entièrement vaccinées peuvent entrer en Allemagne si deux semaines se sont écoulées depuis leur jab.

Hier soir, des scientifiques, des députés, des patrons de voyages et des vacanciers ont averti que les Britanniques risquaient d’être laissés pour compte malgré notre taux de mortalité en chute libre et le fait que presque tous les adultes avaient reçu au moins un vaccin.

Hier, il a été confirmé que seuls cinq Britanniques sont décédés, car les hospitalisations sont restées extrêmement faibles, ce qui a déclenché des affirmations selon lesquelles le Premier ministre effrayé « sautait dans l’ombre ».

Malgré les statistiques, The Sun peut révéler que la liste verte pour voyager en toute sécurité est « peu probable » d’être ajoutée lors d’un examen cette semaine. Une autre est prévue fin juillet, mais arrivera trop tard pour de nombreux vacanciers.

Les vacanciers allemands sont libres de voyager tandis que les Britanniques à double piqûre languissent à la maison Crédit : Alamy

M. Johnson a déclaré que le pays « avait l’air bien » pour le déverrouillage national le 19 juillet, mais il était déçu par les vacances à l’étranger.

Il a déclaré: « Il y aura des problèmes, il y aura des retards, j’en ai peur, car la priorité doit être de protéger le pays et d’empêcher le virus de revenir. »

Avertissement d’un « hiver rude », a-t-il déclaré: « Vous ne pouvez jamais exclure qu’il y aura une nouvelle maladie, une nouvelle horreur que nous n’avons tout simplement pas budgétisée ou prise en compte. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que son département travaillait sur des mesures pour permettre aux Britanniques entièrement vaccinés plus de liberté, mais il a averti: « Nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir franchir cette étape, mais c’est quelque chose que je veux voir et que nous allons introduire, sous réserve d’un avis clinique, dès que cela est raisonnable.

Le fait de traîner les pieds survient malgré les chiffres du ministère de la Santé montrant qu’aucune souche Covid anti-vaccin n’a été importée des pays de la liste orange.

Au cours des trois semaines précédant le 9 juin, sur 1 418 personnes arrivées d’Espagne, 1 222 de France et 484 de Grèce, seules quatre ont été testées positives, aucune avec une variante mutante actuellement préoccupante pour les ministres.

Un bus de touristes allemands arrive pour embarquer sur un bateau de croisière à Palma de Majorque Crédit : AFP

Le conseiller gouvernemental, le professeur Robert Dingwall, expert en santé publique à l’Université de Nottingham Trent qui siège au groupe consultatif Nervtag du gouvernement, a déclaré au Sun qu’il était temps de « arrêter de sauter dans l’ombre ».

Il a déclaré : « Les personnes entièrement vaccinées devraient avoir la liberté de mouvement, ou autant de liberté de mouvement que tout autre pays leur permettra.

« Nous avons une incompréhension persistante du risque. Si vous êtes doublement vacciné, vous courez très peu de risques de voyager ailleurs sur la planète, car les vaccins fonctionneraient aussi bien à Katmandou qu’au Kenya.

«Le souci est que les vaccins ne vous empêchent pas de contracter une infection bénigne avec une variante locale.

« Si vous le ramenez dans le pays où à peu près tout le monde est doublement vacciné, ils sont tous protégés dans la même mesure que vous.

« Il y a un échec à y réfléchir du point de vue de la gestion des risques peut-être plutôt que du point de vue de la santé publique. »

Les touristes allemands portent leurs couleurs nationales à Palma, en Espagne Crédit : Alamy

Le professeur Karol Sikora, de l’Université de Buckingham, a déclaré : « Il est cruel de gâcher les vacances d’été de tout le monde pour des raisons qui ne sont tout simplement pas étayées par la science.

«Les restrictions de voyage actuelles n’empêcheront pas de nouvelles variantes d’entrer de toute façon parce que les procédures réelles ne sont pas assez rigoureuses. Les cas passeront inévitablement à travers.

«Le gouvernement devrait soit fermer complètement les frontières et ne laisser entrer personne, soit ouvrir les voyages pour le reste d’entre nous.

« Il ne sert à rien de prêcher sur les risques tout en permettant aux dirigeants mondiaux de s’amuser sur la plage de Cornwall.

Son plaidoyer a été repris par le député conservateur senior Sir Iain Duncan Smith, qui a exhorté: « Mettons tout cela en perspective et réévaluons les risques encourus par les gens. »

L’ancien dirigeant conservateur a averti : « Nous ne pouvons pas éliminer totalement le risque, mais les vaccins doivent être reconnus comme ce qui change la donne.

« Il n’y a aucune raison pour que l’été soit difficile pour les personnes qui ont été doublement piquées. »

Tim Alderslade, patron d’Airlines UK qui représente BA, Virgin et easyJet, a déclaré que le gouvernement doit suivre les données.

Il a ajouté : « Cela montre qu’il est parfaitement sûr d’ouvrir les voyages vers de nombreux pays tout en maintenant une liste rouge solide pour les destinations à haut risque.

« S’ils continuent dans cette voie – en ignorant les données ainsi que l’efficacité de leur propre programme de vaccination – ils n’ouvriront plus jamais le voyage nulle part. »

Un porte-parole de Ryanair a déclaré : « Nous appelons le Premier ministre Boris Johnson à ouvrir sans plus tarder les voyages internationaux à toutes les personnes vaccinées.

« Les citoyens vaccinés devraient être immédiatement autorisés à voyager librement. Il est complètement absurde de garder les personnes vaccinées enfermées alors que les données scientifiques ont démontré que les vaccins sont efficaces contre toutes les variantes. »

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il comprenait les frustrations des voyageurs.

Il a déclaré: «Je comprends tout à fait. Pour moi, ça a été très difficile parce que je veux partir en vacances mais j’ai choisi de ne pas le faire à cause des restrictions.

« C’est difficile à équilibrer. Il a déclaré que les données des pays de la liste orange étaient « encourageantes ».

Cependant, les Britanniques ne bénéficieront pas de la réouverture de la frontière allemande, car son gouvernement doit maintenir en place l’interdiction d’entrée pour les arrivées en provenance de zones de variantes virales, telles que le Royaume-Uni.