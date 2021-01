Boris Johnson a été accusé d’avoir «eu peur» des repas scolaires gratuits et des réductions de prestations, après avoir envoyé un message étrange aux députés conservateurs accusant le Parti travailliste d’attiser «la haine et l’intimidation» à la Trump en soulevant les problèmes à la Chambre des communes.

Le message est venu lorsque M. Johnson a ordonné aux conservateurs de s’abstenir lors d’une paire de votes déposés par le parti de Sir Keir Starmer lundi, appelant le gouvernement à supprimer une réduction prévue de 20 £ par semaine du crédit universel et du crédit d’impôt opérationnel et à prolonger les bons alimentaires. ou des repas scolaires gratuits pendant le semestre de février.

Et le Premier ministre a comparé le risque supposé d’abus avec des événements «vus tristement outre-Atlantique», dans une référence apparente aux menaces et à la violence déployées par des partisans inconditionnels du président sortant Donald Trump.

Dans son message, M. Johnson a déclaré: «Mes amis, je sais que beaucoup d’entre vous ont soif de livrer bataille et de voter contre toutes les motions travaillistes.

«Mais après la manière honteuse dont ils ont utilisé leur armée de trolls Momentum la dernière fois pour dénaturer le résultat et mentir sur sa signification et franchement pour intimider et menacer des collègues – en particulier des collègues féminines – j’ai décidé de ne pas leur donner cette opportunité.