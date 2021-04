BORIS Johnson a été accusé d’avoir dit qu’il préférerait voir « des corps s’entasser par milliers » plutôt que d’ordonner le retour de la Grande-Bretagne en lock-out une troisième fois, a-t-on rapporté aujourd’hui.

Le Premier ministre aurait fait ces remarques après avoir été informé qu’il n’avait d’autre choix que de remettre le pays sous de sévères restrictions en octobre dernier.

Downing St a fermement nié avoir jamais dit une telle chose décrivant les allégations, rapportées par le Daily Mail, comme « juste un autre mensonge ».

Et aujourd’hui, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que les reportages étaient le « chapitre comique » des « histoires de potins ».

Il a ajouté qu’elles n’étaient « pas vraies » et qu’elles avaient été « catégoriquement niées par pratiquement tout le monde ».

M. Johnson aurait fait ces remarques lors de la deuxième vague de l’année dernière après avoir été informé qu’il devait refermer le pays.

Lors d’une réunion n ° 10 à la fin du mois d’octobre, le ministre Michael Gove lui aurait averti que des soldats seraient nécessaires pour garder les hôpitaux envahis s’il n’agissait pas.

Le Premier ministre aurait accepté les nouvelles restrictions à contrecœur, mais aurait ensuite perdu son sang-froid.

Selon une source, il aurait dit: « Plus de verrouillages – que les corps s’entassent par milliers! »

Ils ont déclaré au Mail: « Le Premier ministre déteste l’idée des verrouillages. Il n’arrêtait pas de dire » il n’y a aucune preuve qu’ils fonctionnent même « et que » cela va à l’encontre de tout ce que j’ai défendu « .

« Mais il était en infériorité numérique – et a fini par s’asseoir dans un silence maussade alors que les autres lui disaient qu’il n’avait pas le choix. »

M. Wallace a déclaré que les affirmations étaient « simplement absurdes » et que les sources anonymes ne devraient pas être prises au sérieux.

Il a déclaré: « Je sais que c’est la saison des Oscars, mais les colonnes de potins se remplissent d’allégations aussi ridicules et cela va juste au-delà de la réalité.

« Je le connais personnellement depuis de nombreuses années et l’idée qu’il va dire des choses comme ça, c’est tout simplement faux. »

Les révélations surviennent au milieu d’une guerre de mots de plus en plus vicieuse entre le Premier ministre et son ancien assistant principal, Dominic Cummings.

M. Johnson aurait personnellement informé les rédacteurs en chef du journal que son ancien conseiller était le « rat bavard » qui avait divulgué tôt les détails du deuxième verrouillage.

Le n ° 10 soupçonne également qu’il est à l’origine de la fuite de messages texte entre le Premier ministre et James Dyson qui a déclenché un scandale de lobbying.

Une source a déclaré: « Dominic est engagé dans des fuites systématiques. Nous en sommes déçus.

«Nous sommes préoccupés par les messages des groupes WhatsApp privés dont la diffusion est très limitée.»

La source a ajouté que le Premier ministre était « attristé » par les développements et a déclaré que M. Cummings était « amer » après sa sortie de Downing Street.

M. Cummings, qui a quitté son poste de conseiller en chef du n ° 10 l’année dernière à la suite d’une lutte de pouvoir interne, nie être à l’origine de l’une des fuites.

Mais il a été rapporté qu’il a des enregistrements audio de conversations sensibles qu’il a eues avec des ministres et des hauts fonctionnaires de l’administration.

Il comparaîtra devant une enquête parlementaire sur la gestion par le gouvernement de la crise de Covid le mois prochain.

L’ancien conseiller du Premier ministre, qui a soutenu un deuxième verrouillage, devrait critiquer la réponse de son ancien patron à la pandémie.

L’ancien chef de cabinet de Theresa May, Lord Barwell, a déclaré que la dispute serait « extrêmement déstabilisante » pour les conservateurs avant les élections locales du mois prochain.

Il a déclaré à Times Radio que le Premier ministre avait « causé » le problème en faisant un briefing contre M. Cummings, qu’il a décrit comme une chose « remarquable » à faire.