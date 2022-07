Boris Johnson accepte de démissionner de son poste de Premier ministre

Des camions font la queue au terminal du tunnel sous la Manche en décembre 2020. Le crédit… Andrew Testa pour le New York Times

Boris Johnson a été poussé à renoncer à la direction du pays pendant une période économique périlleuse, laissant derrière lui une sombre perspective et un héritage incertain du Brexit.

Jeudi après-midi, M. Johnson a décrit sa résistance à démissionner “lorsque la scène économique est si difficile”.

C’est devenu une période fréquemment comparée aux années 1970 en Grande-Bretagne, une ère de stagflation où l’économie s’est contractée et l’inflation a grimpé en flèche et où les services vitaux ont été interrompus par des grèves généralisées. La Grande-Bretagne ne répète pas encore cette ère de stagflation, mais la menace est là.

L’inflation dans le pays a atteint un taux annuel de 9,1 %, le plus élevé depuis quatre décennies, en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures pandémiques et à la guerre en Ukraine. Et les pressions sur les prix continuent de s’intensifier alors que les entreprises commencent à répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients et que les travailleurs exigent des salaires plus élevés pour faire face à la hausse du coût de la vie.

Les ménages sont confrontés à la pire compression de leur niveau de vie depuis des générations, car la croissance des salaires ne suit pas l’inflation, qui ne devrait pas culminer avant au moins l’automne, lorsque le plafond des prix sur les factures d’énergie des ménages sera réinitialisé. Le revenu disponible des ménages, une fois corrigé de l’inflation, devrait chuter de plus de 2 % cette année.

C’est le pire depuis 1945, selon Oxford Economics.

“C’est une période vraiment difficile pour beaucoup de gens”, a déclaré Andrew Goodwin, économiste en chef du Royaume-Uni chez Oxford Economics. Pour les ménages à faible revenu, “ça va être pire parce que les types de choses pour lesquelles vous dépensez le plus – la nourriture, l’essence, l’énergie – sont les choses dont le prix augmente le plus rapidement. Donc, leurs taux d’inflation vont être encore plus élevés.

Alors que les salaires sont loin derrière l’inflation, les travailleurs ont appelé à des grèves qui ont préparé la Grande-Bretagne à un été de troubles sociaux. Récemment, des cheminots et des avocats de la défense pénale ont quitté leur travail, et des travailleurs de la santé, des enseignants et des employés des postes font partie de ceux qui menacent de faire grève dans les mois à venir.

Les troubles et la colère reflètent la douleur ressentie par de nombreux ménages. M. Johnson et son ancien chancelier, Rishi Sunak, qui ont démissionné mardi, ont tenté d’alléger une partie de ce fardeau en mai lorsqu’ils ont annoncé une nouvelle série de paiements au coût de la vie et de réductions de factures. Mais les difficultés étaient déjà généralisées pour les ménages à faible revenu, qui n’ont pas pu constituer d’épargne pendant la pandémie. L’utilisation des banques alimentaires avait augmenté pendant la pandémie, avant même la dernière poussée d’inflation.

Le départ de M. Johnson laisse planer une incertitude considérable quant aux prochaines mesures prises par le gouvernement pour faire face aux difficultés économiques. Cela pourrait entraîner un retard dans la présentation du prochain budget, où les dépenses et les décisions fiscales sont déterminées. Pour les investisseurs et les analystes économiques, la question cruciale est de savoir quel est l’avenir de la politique budgétaire et si un nouveau chancelier, le premier ministre britannique des Finances, annulera l’augmentation des impôts du dernier chancelier pour de nombreux travailleurs.

Même si bon nombre des chocs économiques qui frappent actuellement la Grande-Bretagne, comme la flambée des prix de l’énergie, sont partagés avec d’autres pays, les perspectives de la Grande-Bretagne sont particulièrement difficiles.

“Ces chocs révèlent des problèmes profondément enracinés qui existent depuis un certain temps et rendent l’économie beaucoup plus précaire qu’elle ne le serait autrement”, a déclaré Jagjit S. Chadha, directeur de l’Institut national de recherche économique et sociale.

L’institut de recherche s’attend à une faible croissance économique en Grande-Bretagne cette année et l’année prochaine, aggravant un problème de longue date de répartition inégale des richesses et des revenus. Dans le même temps, a déclaré M. Chadha, le Brexit a été une “ponction lente” pour l’économie britannique, freinant la croissance à mesure que des barrières commerciales ont été érigées, que les citoyens de l’Union européenne ont quitté le marché du travail et que l’incertitude politique a découragé les investissements des entreprises.

“Ce n’est pas une image très attrayante que je peins”, a déclaré M. Chadha. “Mais c’est l’héritage de celui qui sera le prochain Premier ministre et du cabinet qui l’accompagne.”

Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré le mois dernier que l’économie britannique “s’affaiblissait probablement un peu plus tôt et un peu plus que les autres”.

Pour lutter contre l’inflation, la banque centrale a relevé les taux d’intérêt depuis décembre, les portant à leur plus haut niveau depuis 2009. De nouvelles hausses sont devenues plus incertaines alors que les décideurs tentent de trouver un équilibre entre la maîtrise de l’inflation et le risque de récession. Oxford Economics prédit que l’économie britannique stagnera l’année prochaine.

Le programme économique de M. Johnson était un argumentaire pour « niveler » le pays dans un grand plan visant à réduire les inégalités régionales. Mais pour de nombreux analystes, le plan est tombé à plat pour son manque de spécificité. Sa volonté souvent déclarée de construire une «économie à hauts salaires, à hautes compétences et à haute productivité» a été exprimée par des mots mais pas par des actions politiques, ont-ils déclaré.

“Il y a certainement de bons slogans, mais pas une énorme quantité de réalisations derrière”, a déclaré M. Goodwin. «Beaucoup de ces types de politiques, c’étaient des idées, rien n’a ensuite suivi. Il n’y avait pas de mécanisme de livraison.

L’une des réalisations dont M. Johnson est le plus fier est d’avoir « réalisé le Brexit ». Mais comme ça continue d’être embourbé dans le conflit en Irlande, l’héritage de M. Johnson sur le Brexit est incertain, car les avantages économiques de la sortie de l’Union européenne tardent à se matérialiser.

Pour de nombreuses industries, y compris le travail agricole, la construction et l’hôtellerie, l’héritage du Brexit est une main-d’œuvre réduite qui ralentit les entreprises. Pour les petites entreprises exportant vers l’Union européenne, le Brexit a entraîné des coûts et des formalités administratives supplémentaires, sans avantages perceptibles. Les barrières commerciales ont également aggravé l’inflation alimentaire, selon les économistes.

« Nous avons un monde dans lequel techniquement nous avons quitté l’Union européenne, mais nous ne l’avons pas remplacée par le type d’accords commerciaux qui auraient pu favoriser une meilleure croissance que ce ne serait le cas autrement », a déclaré M. Chadha. “Nous n’avons pas vraiment ‘Brexité’ comme les gens ont dit que nous l’aurions fait.”