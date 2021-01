Au lieu de cela, Sir David Frost, qui a dirigé les négociations du Royaume-Uni avec Bruxelles sur un accord commercial, deviendra le représentant du Premier ministre pour le Brexit et dirigera une nouvelle unité de politique internationale au n ° 10.

Mais dans une déclaration vendredi, M. Johnson a annoncé qu’il annulait la décision, déclarant: «Je suis extrêmement reconnaissant à Lord Frost pour ses efforts herculéens pour conclure un accord avec l’UE, et je suis ravi qu’il ait accepté d’être mon représentant. pour le Brexit et la politique internationale alors que nous saisissons les opportunités de notre départ de l’UE.

Lord Frost a ajouté: «Je suis ravi d’assumer ce nouveau rôle de représentant du Premier ministre sur le Brexit et la politique internationale.

« Avec un nouvel accord avec l’UE en place, nous avons d’énormes opportunités pour augmenter notre richesse et définir ce que nous représentons en tant que pays au niveau international, et j’ai très hâte de soutenir le Premier ministre sur ce point. »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le rôle tant convoité de conseiller à la sécurité nationale sera désormais assuré par Sir Stephen Lovegrove, actuellement secrétaire permanent du ministère de la Défense (MoD) et chargé de définir la stratégie de défense.

«Stephen apporte avec lui une riche expérience de tout Whitehall et de la sécurité nationale et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration pour concrétiser la vision de ce gouvernement pour le Royaume-Uni dans le monde», a déclaré M. Johnson.

Lord Peter Ricketts, premier conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, s’est joint à la condamnation de la nomination de Lord Frost l’été dernier, suggérant que le Premier ministre «accorde la priorité absolue non pas à l’expertise et à l’expérience, mais à la loyauté politique de ses plus proches conseillers».