Boris Johnson a abandonné les plans de briefings télévisés télévisés à la Maison Blanche, après avoir dépensé 2,6 millions de livres sterling d’argent des contribuables dans un studio ultramoderne à Downing Street.

Les briefings étaient l’idée de l’ancien conseiller du Premier ministre Dominic Cummings comme moyen de contourner le lobby des correspondants politiques de Westminster, et l’ancienne journaliste Allegra Stratton a été embauchée pour être le visage télévisé du n ° 10.

Mais elle quitte maintenant le rôle d’attachée de presse du Premier ministre pour devenir la porte-parole de M. Johnson pour le sommet sur le changement climatique de la COP26 de novembre à Glasgow, qui sera présidé par le ministre du cabinet Alok Sharma.

Il est entendu que le studio drapé du drapeau de l’Union au 9 Downing Street sera désormais utilisé pour des conférences de presse ad hoc par le Premier ministre, les ministres et les représentants du gouvernement.

Il a fait sa première apparition sur les écrans de télévision le mois dernier en tant que lieu de conférences de presse régulières sur les coronavirus qui avaient déjà eu lieu au n ° 10.

Son fond bleu uni s’est avéré une aubaine pour les farceurs qui ont pu facilement photographier des scènes inappropriées dans l’espace derrière le lutrin du PM.

Lorsque l’ancienne rédactrice politique de Newsnight, Stratton, a été recrutée en octobre, on s’attendait à ce qu’elle réponde quotidiennement aux questions de la presse, sa conférence de presse télévisée remplaçant l’une des séances d’information du lobby deux fois par jour traditionnellement tenues par le porte-parole officiel du Premier ministre.

L’évolution a été considérée avec suspicion par les journalistes politiques, qui craignaient de perdre l’occasion de soumettre les porte-parole à des grillages soutenus loin des caméras.

Mais le lancement des briefings a été retardé à plusieurs reprises et l’appétit de Downing Street pour les conférences de presse à la Maison Blanche a semblé s’évaporer après la démission de M. Cummings en novembre.

Mme Stratton a déclaré: «Je suis ravie de commencer ce nouveau rôle. La conférence COP26 sur le climat est une occasion unique de créer un monde plus propre et plus vert et j’ai hâte de travailler avec le Premier ministre et Alok Sharma pour en assurer le succès.