Boris Johnson a trompé le Parlement sur l’affaire Partygate, selon le comité

Points clés Une commission du Parlement britannique déclare Boris Johnson coupable d’avoir délibérément menti aux députés au sujet des fêtes qui brisent le verrouillage.

M. Johnson a évité une éventuelle suspension en démissionnant de son poste de député quelques jours seulement avant la publication du rapport accablant.

M. Johnson a déclaré qu’il était victime d’un coup monté par ses opposants politiques dans un « tribunal kangourou ».

Boris Johnson a délibérément menti aux députés au sujet des fêtes de rupture de verrouillage pendant la pandémie de Covid qui l’auraient vu faire face à une suspension de 90 jours s’il n’avait pas démissionné en tant que législateur, a décidé jeudi une commission parlementaire.

Le comité des privilèges, qui enquête sur les violations des règles de la Chambre des communes, a conclu que M. Johnson était coupable d ‘ »outrages répétés (au Parlement) et … cherchant à saper le processus parlementaire ».

« L’outrage était d’autant plus grave qu’il a été commis par le Premier ministre, le plus ancien membre du gouvernement », ont-ils déclaré dans un rapport accablant de 106 pages.

« Il n’y a aucun précédent pour qu’un Premier ministre ait été accusé d’avoir délibérément induit la Chambre en erreur.

« Il a induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public, et l’a fait à plusieurs reprises. »

Le comité de sept membres, qui compte une majorité de députés du propre parti conservateur de M. Johnson, a le pouvoir de recommander des sanctions aux contrevenants aux règles qui doivent être votées par les députés.

Mais M. Johnson, 58 ans, a évité d’avoir à affronter ses pairs et l’humiliation de devoir potentiellement se présenter à une réélection dans sa circonscription, en démissionnant de son poste de député quelques jours seulement avant la publication du rapport.

‘Cours de kangourou cousu’

Dans sa déclaration de démission vendredi dernier, M. Johnson, qui a démissionné de son poste de Premier ministre en juillet dernier en raison du « Partygate » et d’une série d’autres scandales, a affirmé qu’il avait été victime d’un coup monté par ses adversaires politiques dans un « tribunal kangourou ».

Il s’est à nouveau montré impénitent jeudi, qualifiant le rapport de « dérangé » et l’enquête de 14 mois sur ses déclarations au parlement de « charade ».

Il a insisté sur le fait que sa participation aux soirées de Downing Street en question était « légale et requise » par son travail.

« C’est un jour épouvantable pour les députés et pour la démocratie », a déclaré M. Johnson dans une déclaration en colère de 1 700 mots.

« Cette décision signifie qu’aucun député n’est à l’abri d’une vendetta ou d’une expulsion sur de fausses accusations par une infime minorité qui veut le voir partir de la Chambre des communes.

« Je n’ai pas le moindre mépris pour le Parlement, ni pour le travail important qui devrait être fait par le Comité des privilèges.

« Mais que le Comité des privilèges utilise ses prérogatives de cette manière anti-démocratique, pour provoquer ce qui est censé être le dernier coup de couteau dans un assassinat politique prolongé, c’est sous le mépris. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre Rishi Sunak a refusé de commenter l’attaque de M. Johnson, affirmant que le comité était « correctement constitué … effectuant des travaux à la demande du Parlement ».

La chef adjointe du principal parti travailliste d’opposition, Angela Rayner, a comparé l’explosion de M. Johnson à « un tout-petit qui a jeté ses jouets hors du landau parce qu’il a été attrapé et qu’il n’aime pas ça ».

L’ancien rédacteur en chef de M. Johnson au Daily Telegraph, Max Hastings, a déclaré que le comité avait montré l’ex-dirigeant « pour ce qu’il a toujours été », et a appelé à un rétablissement de la confiance dans les politiciens.

« Nous devons montrer que nous rejetons l’école de vie Trump et l’école de vie Berlusconi », a-t-il déclaré à la BBC, faisant référence à l’ancien président populiste américain et ancien Premier ministre italien.

« Nous ne voulons pas d’un Borisconi dans la vie publique. »

Un rapport de députés a montré que l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson avait délibérément induit le Parlement en erreur au sujet des partis au 10 Downing Street pendant le verrouillage de COVID-19. Source: PAA / Neil Hall

« Grave mépris »

« Partygate » a vu M. Johnson et des dizaines de responsables gouvernementaux condamnés à une amende par la police pour avoir enfreint les lois de distanciation sociale que le gouvernement a mises en place pour freiner la propagation de Covid-19.

Des mois de révélations dans les journaux sur des rassemblements arrosés, y compris à la veille des funérailles socialement éloignées du mari de la reine Elizabeth II, Philip, ont provoqué une indignation généralisée du public.

Cela a contribué à une rébellion ministérielle qui a forcé M. Johnson à démissionner de son poste de Premier ministre en juillet dernier, bien qu’il ait toujours fait allusion à un retour politique.

Le rapport tant attendu du comité était encore plus critique que prévu, notamment par rapport à la sanction qu’il aurait préconisée.

Les députés avaient provisoirement accepté une suspension suffisamment longue pour déclencher potentiellement une élection partielle « rappel » dans la circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip de M. Johnson, dans le nord-ouest de Londres.

Mais ils ont déclaré que ses commentaires critiques depuis qu’il avait témoigné à l’enquête plus tôt cette année avaient aggravé la sanction, jugeant qu’il était « complice de la campagne d’abus et de tentative d’intimidation du comité ».