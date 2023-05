Boris Johnson a tenté de persuader Donald Trump de soutenir l’Ukraine lors d’une tournée américaine

Boris Johnson a eu des discussions avec Donald Trump sur l’Ukraine lors de sa tournée aux États-Unis, dans une tentative apparente de faire valoir le cas ukrainien auprès de l’ancien président américain sceptique.

Johnson a rencontré Trump « pour discuter de la situation en Ukraine et de l’importance vitale de la victoire ukrainienne », a déclaré son porte-parole. Il est entendu qu’ils ont tenu les pourparlers jeudi.

L’ancien Premier ministre – qui fait face à des questions continues à la maison au sujet d’allégations concernant des fêtes de rupture de verrouillage à Checkers et No 10 – a été à Dallas, où il a rencontré Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas, et à Las Vegas, et a fait le dernier en date sa récente séquence de discours d’entreprise très lucratifs.

Les discussions avec Trump, dont le lieu n’a pas été divulgué, se sont probablement concentrées sur Johnson, une pom-pom girl internationale véhémente de la cause ukrainienne, essayant d’imposer ses idées à l’ancien président.

Trump, qui est le favori pour remporter l’investiture républicaine et affronter Joe Biden lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine, a fait l’éloge à plusieurs reprises de Vladimir Poutine et semble agnostique sur la question de l’invasion russe de l’Ukraine.

Boris Johnson a des questions à répondre sur les affirmations du parti Checkers, déclare Starmer En savoir plus

Au cours d’une session de questions-réponses diffusée sur CNN plus tôt ce mois-ci, Trump a refusé de dire s’il voulait que l’Ukraine gagne la guerre. « Russes et Ukrainiens, je veux qu’ils arrêtent de mourir », a-t-il déclaré. « Et je vais le faire. Je vais le faire dans 24 heures.

S’exprimant plus tôt, Keir Starmer a déclaré que Johnson avait des questions à répondre sur les allégations de Checkers, bien que le public en ait « marre jusqu’aux dents arrière » avec des histoires sur ses infractions à la loi.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il y avait des gens qui se sentaient blessés et marre de la poursuite de la saga, mais il y avait « des questions maintenant sur la raison pour laquelle ces allégations n’ont pas été publiées auparavant ».

Starmer a pesé sur la controverse après que le Cabinet Office a transmis de nouvelles allégations d’actes répréhensibles à la police cette semaine. Ils l’ont fait après avoir vu des entrées de journal sur les invités qui ont visité Checkers pendant la pandémie, que Johnson a remis aux avocats le représentant dans le cadre de l’enquête Covid.

Vendredi, Johnson a déclaré que les suggestions selon lesquelles il aurait pu participer à de nouvelles infractions aux règles pendant la pandémie étaient une « charge d’absurdités absolues ».

Interrogé par Sky News à l’aéroport de Dulles à Washington pour savoir s’il avait enfreint la loi à Checkers et Downing Street, il a répondu: «Non… La réponse est, comme je l’ai déjà dit, il n’y a absolument pas eu d’infraction aux règles. Ceux qui veulent faire des allégations devraient faire des allégations, mais jusqu’à présent, personne ne l’a fait.

« Toute cette affaire est un tas d’absurdités absolues. Je pense qu’il était absurde qu’il ait été décidé de transmettre les entrées de mon journal à la police.

La police a infligé une amende à Johnson il y a plus d’un an en relation avec un événement en juin 2020 pour marquer son anniversaire. Plus de 100 amendes ont été infligées à d’autres lors d’événements organisés dans et autour de Downing Street.

La saga Partygate a contribué à la disparition du poste de premier ministre de Johnson, mais il se demande depuis si un retour est possible. Johnson fait toujours face à une enquête du comité des privilèges des députés pour savoir s’il a induit la Chambre des communes en erreur en disant que toutes les règles de Covid ont été suivies à Downing Street.

Vendredi, Starmer a déclaré aux diffuseurs: «Je pense que les gens en ont marre des histoires sur Boris Johnson. Le cœur de cela est une simple vérité que, à travers le pays, les gens ont fait des sacrifices massifs pendant Covid.

« Certaines personnes ne se rendent pas à la naissance de leur bébé, ne se rendent pas aux funérailles d’un membre de leur famille proche. Ce sont des choses profondément personnelles, et je pense que les révélations croissantes sur Boris Johnson ne font qu’ajouter à ce sentiment de douleur, et les gens en ont marre.

«Je pense qu’il y a maintenant des questions sur la raison pour laquelle ces allégations ne sont pas sorties avant… Évidemment, il y aura des enquêtes, je le comprends. Le cœur de tout cela est un sentiment très humain d’une règle pour nous, à laquelle nous obéissons, une autre règle pour Boris Johnson et ceux qui sont au sommet du parti conservateur.

Les journaux, montrant une douzaine d’événements à la fois au manoir de grâce et de faveur du Premier ministre, Chequers, et au n ° 10, entre juin 2020 et mai 2021, ont été fournis aux avocats nommés par le gouvernement de Johnson.

Cependant, le Cabinet Office, qui a payé les avocats, a également reçu les journaux, et les fonctionnaires ont alors décidé qu’en vertu du code de la fonction publique, ils devaient saisir la police.

Downing Street a nié que Johnson ait été victime d’une « couture » à motivation politique après que ses alliés aient réagi avec fureur à la nouvelle de la dernière implication de la police.

Le n ° 10 a souligné que Rishi Sunak n’avait aucune implication dans la décision de remettre les journaux de la pandémie de Johnson, affirmant qu’il n’avait « pas vu les informations ou le matériel en question » et que les ministres n’avaient « aucune implication dans ce processus et n’avaient été informés qu’après la police avait été contacté ».