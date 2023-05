Boris Johnson a tenté de convaincre Trump de soutenir l’Ukraine – porte-parole – RT World News

On ne sait pas si les paroles de l’ancien Premier ministre britannique ont changé d’avis le favori républicain

Boris Johnson a rencontré l’ancien président américain Donald Trump et a tenté de le convaincre de « l’importance vitale de la victoire ukrainienne », a déclaré vendredi un porte-parole de l’ancien Premier ministre britannique aux journalistes. Trump a refusé d’approuver les objectifs militaires de Kiev, appelant à la place à une solution diplomatique au conflit avec la Russie.

Johnson a dîné avec Trump jeudi, a déclaré son porte-parole à plusieurs médias américains et britanniques. « Boris Johnson MP a rencontré le président Donald J. Trump pour discuter de la situation en Ukraine et de l’importance vitale de la victoire ukrainienne », ils ont dit.

Johnson a effectué une tournée de conférences aux États-Unis la semaine dernière dans le but de susciter le soutien à l’Ukraine d’un parti républicain dont la base électorale est de plus en plus sceptique quant à la poursuite de l’aide américaine à Kiev. « Je vous exhorte tous à vous y tenir », a-t-il déclaré lundi à une foule de lobbyistes conservateurs et de donateurs au Texas, ajoutant que leur soutien « sera payant massivement à long terme. »















Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février dernier et au-delà de sa démission du poste de Premier ministre l’été dernier, Johnson a toujours été l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine et de son président, Vladimir Zelensky. Johnson a été l’un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer Zelensky à Kiev et aurait poussé son homologue ukrainien à se retirer d’un accord de paix négocié par la Turquie en avril dernier.

Trump, en revanche, a appelé à plusieurs reprises à la paix. Accusant le président américain Joe Biden de risquer une troisième guerre mondiale en acheminant des dizaines de milliards de dollars d’armes vers l’Ukraine, Trump a promis de régler le conflit « en un jour » s’il est élu président l’année prochaine.

Interrogé par CNN s’il veut « L’Ukraine pour gagner cette guerre », Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il pensait « En termes de règlement, nous arrêtons de tuer tous ces gens et de détruire ce pays. » Pressé sur la question, Trump ne s’engagerait pas à soutenir Kiev. « Ils meurent, Russes et Ukrainiens. Je veux qu’ils arrêtent de mourir », il a dit.

Le porte-parole de Johnson n’a pas précisé si Trump était réceptif ou non à la persuasion de l’ancien Premier ministre.

Les conditions de victoire avancées par Zelensky incluent la cession par Moscou des territoires de Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporozhye et la Crimée à l’Ukraine, ainsi que le paiement des réparations à Kiev. La Russie a déclaré qu’elle était disposée à résoudre le conflit par voie diplomatique, mais que tout accord de paix doit inclure Kiev s’engageant à la neutralité et reconnaissant la « nouvelles réalités territoriales » des régions susmentionnées votant pour rejoindre la Russie.

Bien que Biden ait promis de continuer à armer l’Ukraine « le temps qu’il faudra » Pour atteindre ces objectifs, certains hauts responsables et commentateurs américains ont mis en doute la capacité des forces de Kiev à mener une contre-offensive réussie, sans parler de capturer la Crimée, qui a voté pour rejoindre la Russie en 2014.