Boris Johnson a taquiné Emmanuel Macron au G7 sur le terrible record de batailles gagnantes de la France contre la marine britannique

BORIS Johnson a taquiné Emmanuel Macron devant d’autres dirigeants mondiaux au sujet du terrible record de batailles remportées par la France contre la marine britannique, peut révéler The Sun.

Le bâillon effronté est survenu alors que le dernier jour du G7 dans l’étouffante Cornouailles a explosé dans une rangée à propos du Brexit et que le couple a échangé des coups diplomatiques meurtriers.

Boris Johnson a taquiné Emmanuel Macron devant d’autres dirigeants mondiaux au sujet du terrible record de batailles remportées par la France contre la marine britannique au G7 Crédit : AFP

M. Johnson a plaisanté avec ses collègues dirigeants mondiaux en disant qu’il avait la tête « un peu lourde » après que certains d’entre eux soient restés la nuit précédente. Crédit : Getty

Lors de la dernière session du sommet balnéaire, M. Johnson a plaisanté à ses collègues dirigeants mondiaux en disant qu’il avait la « tête un peu lourde » après que certains d’entre eux aient séjourné la nuit précédente.

M. Macron avait acheté du vin rouge cher en cadeau à Joe Biden, mais les dirigeants ont fini par s’y mettre après que le président américain – surnommé Sleepy Joe – se soit couché tôt.

Et BoJo a blâmé la force du vin pour son mal de tête, affirmant que le grog « était aussi vieux que lorsque les Français ont remporté une bataille navale pour la dernière fois ».

La fouille a eu lieu alors que la Grande-Bretagne et la France intensifiaient leur guerre des mots sur le Brexit, M. Macron disant à Boris de se calmer et de « revenir à la raison ».

Lors d’une fin brutale des fouilles du sommet au Premier ministre, le président français a démenti les affirmations britanniques selon lesquelles l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères livide, Dominic Raab, avait frappé les ondes pour critiquer les commentaires « offensants », déclarant: « Nous avons vu en série de hauts responsables de l’UE parler de l’Irlande du Nord comme s’il s’agissait d’une sorte de pays différent du Royaume-Uni.

« NOUS AVONS BESOIN D’UN PEU DE RESPECT »

«Ce n’est pas seulement offensant, cela a des effets réels sur les communautés d’Irlande du Nord, crée une grande inquiétude, une grande consternation.

M. Raab a ajouté : « Pourriez-vous imaginer si nous parlions de la Catalogne, de la partie flamande de la Belgique, de l’un des lander en Allemagne, du nord de l’Italie, de la Corse en France comme des pays différents ?

« Nous avons besoin d’un peu de respect ici. »

Mais M. Macron a riposté en accusant les Britanniques d’avoir failli faire échouer le sommet en attisant l’animosité avec leurs briefings sur les menaces de l’UE d’interdire l’exportation de saucisses du continent vers l’Irlande du Nord.

Le sommet confortable des dirigeants sous le soleil de Cornouailles a été ébranlé par la querelle furieuse concernant l’accord sur le Brexit et ce que cela signifie pour les viandes réfrigérées.

L’UE refuse d’assouplir les règles afin que de délicieux bangers et hamburgers britanniques puissent être stockés en Ulster.

Alors que les tensions montent, la Grande-Bretagne menace de déchirer certaines parties des conditions de divorce du Brexit et de continuer à stocker le grand banger britannique dans les magasins de NI malgré l’interdiction de la saucisse de l’UE, qui entre en vigueur fin juin.

Mais Bruxelles a menacé d’une guerre commerciale si cela se produisait.

Évoquant le problème avec M. Macron lors de discussions samedi, M. Johnson a demandé au dirigeant français: « Comment aimeriez-vous que les tribunaux français vous empêchent de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris? »

Son homologue français aurait répondu : « Ce n’est pas une bonne comparaison car Toulouse et Paris sont dans le même pays. »

Le président minuscule a déclaré que l’UE était « respectueuse de la souveraineté britannique » – mais a averti que la Grande-Bretagne devait « respecter » l’accord sur le Brexit et tous les contrôles douaniers qu’il comporte.

Interrogé sur la guerre des saucisses à la fin du sommet de Cornouailles, M. Macron a déclaré : « Sur ce sujet particulier, nous devons tous rester très calmes ».

Lors des discussions sur le Brexit, M. Macron a dit à Boris de se calmer et de « revenir à la raison » Crédit : AFP

Abandonnant les plaisanteries diplomatiques pour prononcer un coup de langue, il a ajouté : « Nous ne pouvons pas créer de polémiques et de désaccords lorsque nous nous réunissons sur trois jours.

« Ne perdons pas de temps dans les mésententes créées dans les couloirs ou les antichambres.

Le dirigeant français en colère a également suggéré que l’UE se porterait mieux sans les Britanniques.

Lors d’une fouille au Royaume-Uni et au Brexit, M. Macron a déclaré: « L’UE a démontré au cours des quatre dernières années qu’elle est une entité politique et pas seulement une entité économique … nous pouvons avoir certains intérêts et valeurs que nous pouvons poursuivre ensemble et ne pas être bloqués par un autre partenaire. »

Lors de sa propre conférence de presse en bord de mer, M. Johnson a averti: « Bien sûr, nous insistons continuellement sur le fait que nous faisons partie d’un grand Royaume-Uni indivisible. »

Il a ajouté: « Ce que je dis, c’est que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger l’intégrité territoriale du Royaume-Uni, mais en réalité, ce qui s’est passé lors de ce sommet, c’est qu’il y a eu une quantité colossale de travail sur des sujets qui n’ont absolument rien à voir avec le Brexit. . »

Cherchant à minimiser l’ampleur de la poussière diplomatique dans les coulisses, il s’est empressé d’ajouter: « Mais en fait, ce qui s’est passé lors de ce sommet, c’est qu’il y avait une quantité colossale de travail sur des sujets qui n’avaient absolument rien à voir avec le Brexit. »

M. Johnson a salué ses collègues dirigeants pour avoir promis 1 milliard de doses de vaccin Covid-19 – directement ou par le biais du financement de l’initiative Covax – aux pays pauvres.

Le Premier ministre a déclaré qu’il s’agissait d' »une contribution massive des États-Unis et d’autres amis », mais l’un de ses prédécesseurs, Gordon Brown du Labour, a déclaré que le sommet du G7 « sera considéré comme une occasion manquée » en raison du manque de un plan de livraison de 11 milliards de doses de vaccins.

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à la fin du sommet du G7 que « nous allons à fond et nous produisons des vaccins aussi vite que possible et les distribuons aussi vite que possible ».

L’objectif de vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine sera atteint « en très grande partie grâce aux efforts des pays qui sont venus ici aujourd’hui », a déclaré M. Johnson.

Il a déclaré que la contribution du Royaume-Uni à l’engagement de 1 milliard de doses est de 100 millions de vaccins supplémentaires d’ici juin prochain.

M. Macron a également suggéré que l’UE se porterait mieux sans les Britanniques Crédit : Getty

L’appel vert de Sir David SIR David Attenborough était le dernier trésor national sorti pour impressionner les dirigeants mondiaux. L’écologiste, 95 ans, a déclaré dans une adresse vidéo : « La lutte contre le changement climatique est désormais autant un défi politique et de communication que scientifique ou technologique. « Nous avons les compétences pour y faire face à temps. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la volonté mondiale de le faire. Les dirigeants se sont engagés à soutenir une « révolution verte ».