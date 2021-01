eir Starmer accuse Boris Johnson de vouloir utiliser le Brexit pour affaiblir les protections juridiques des travailleurs, et utilisera un débat d’opposition aux Communes aujourd’hui pour exiger que «tous les droits et protections en matière d’emploi existants soient maintenus».

Les droits des travailleurs britanniques étaient probablement meilleurs que ceux de la plupart des États membres lorsque le Royaume-Uni a rejoint la CEE en 1973, et le sont restés pendant que nous étions membre, mais il est clairement possible qu’ils soient réduits en dessous des niveaux minimum requis par l’UE maintenant. que nous avons laissé. D’où l’importance d’un rapport du Financial Times Il y a 10 jours, le gouvernement envisageait d’abroger certains aspects du droit du travail de l’UE, notamment la semaine de travail de 48 heures, l’inclusion des heures supplémentaires dans le calcul des congés payés et l’obligation des employeurs d’enregistrer les heures des travailleurs.