Boris Johnson a renvoyé à la police pour de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de verrouillage

Boris Johnson a été renvoyé à la police par le Cabinet Office pour de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de verrouillage.

L’ancien Premier ministre a été renvoyé à la police métropolitaine et à la police de Thames Valley après que son journal aurait révélé des visites d’amis à Checkers pendant la pandémie, selon Les temps.

Le Cabinet Office a fait part de ses inquiétudes après que plusieurs visites à la résidence de grâce et de faveur du Premier ministre ont été mises en évidence dans la perspective d’une enquête publique sur la pandémie.

Le comité des privilèges, qui enquête sur les allégations selon lesquelles M. Johnson aurait induit le Parlement en erreur au sujet du Partygate, a été informé.

On pense que M. Johnson a écrit au Cabinet Office la semaine dernière pour nier avoir enfreint les règles.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: «Certaines entrées abrégées du journal officiel de M. Johnson ont été interrogées par le Cabinet Office lors de la préparation de l’enquête Covid.

« Après un examen des entrées, les avocats de M. Johnson ont écrit au Cabinet Office and Privileges Committee expliquant que les événements étaient légaux et ne constituaient aucune violation des réglementations Covid. »

Il est entendu que l’ancien Premier ministre a été informé par des avocats que tous les événements en question étaient légaux. Il n’a eu aucun contact avec la police.

Une source proche de M. Johnson a déclaré que les affirmations étaient « clairement politiquement motivées ».

Des sources gouvernementales ont déclaré au Times que M. Johnson avait donné aux avocats l’accès à son journal, y compris les détails de toutes ses réunions, pour aider sa défense dans l’enquête publique sur Covid.

Mais les avocats se seraient inquiétés des détails des visiteurs de Checkers pendant les périodes de restrictions en 2020 et 2021 avant de signaler les violations potentielles aux hauts responsables du Cabinet Office.

Le Cabinet Office a déclaré avoir transmis des documents aux autorités « conformément aux obligations du Code de la fonction publique ».

Une porte-parole a déclaré: « Des informations ont été révélées au cours du processus de préparation des preuves à soumettre à l’enquête Covid. Il a été identifié dans le cadre de l’examen normal de la divulgation de documents potentiellement pertinents entrepris par l’équipe juridique pour les témoins de l’enquête.

« Conformément aux obligations du code de la fonction publique, ce matériel a été transmis aux autorités compétentes et c’est désormais leur affaire. »

Les libéraux démocrates ont déclaré que c’était un « scandaleux » et que M. Johnson devrait « considérer sa position de député ».

La chef adjointe Daisy Cooper a déclaré: «Il est scandaleux que des rumeurs de violation présumée des règles par Boris Johnson soient toujours diffusées au public.

« Le fait qu’il s’agisse d’une règle pour eux et d’une règle pour le reste d’entre nous déclenche toujours un sentiment brut d’injustice chez des millions de personnes.

«Sunak doit s’assurer qu’aucun centime de plus de l’argent des contribuables ne soit dépensé pour le fonds juridique de Johnson; et Johnson devrait enfin faire une chose décente et considérer sa position de député.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «Nous recevons des informations du Cabinet Office qui nous ont été transmises le 19 mai 2023, que nous évaluons actuellement.

« Cela concerne des violations potentielles du règlement sur la protection de la santé entre juin 2020 et mai 2021 à Downing Street. »

La révélation intervient alors que l’ancien Premier ministre fait l’objet d’une enquête par la commission des privilèges du Parlement, qui a publié en mars des conclusions initiales indiquant que la Chambre des communes avait peut-être été induite en erreur à plusieurs reprises.

Au cours d’une séance de grillades d’une heure par le comité, M. Johnson a juré « la main sur le cœur, je n’ai pas menti à la Chambre ».

Il a insisté sur le fait que les rassemblements à mi-pandémie à Downing Street étaient « essentiels » et a déclaré qu’il s’était « mal souvenu » en affirmant lors de la fête que les règles avaient été suivies à tout moment.

Mais la présidente du comité, Harriet Harman, a dénoncé les assurances « fragiles » sur lesquelles il s’appuyait pour ses dénégations aux Communes. M. Johnson attend maintenant les conclusions du comité, ainsi que la sanction qu’il pourrait recommander.

Si le comité constate qu’un outrage a été commis, il recommandera une peine qui devra ensuite être approuvée par l’ensemble de la Chambre des communes.

Les sanctions pourraient aller de simples excuses à ordonner la suspension de M. Johnson du Parlement.

Toute suspension de 10 jours de séance ou plus déclencherait une pétition de rappel, ce qui pourrait conduire à une élection partielle délicate dans son siège d’Uxbridge et de South Ruislip.