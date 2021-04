Boris Johnson a rencontré Ed Woodward, vice-président exécutif de Manchester United, à Downing Street quelques jours avant le lancement de la malheureuse Super League européenne, L’indépendant peut révéler.

M. Woodward – qui a annoncé sa démission après l’effondrement de la compétition de séparation prévue au milieu de la fureur des fans, des politiciens et des administrateurs de football – a tenu une réunion officielle avec le chef de cabinet du n ° 10, Dan Rosenfield, mercredi la semaine dernière.

Des sources à Manchester United ont déclaré que les discussions de M. Woodward avec M. Rosenfield concernaient «les restrictions de Covid et le retour des supporters dans les stades».

À l’issue de la réunion, M. Woodward a été présenté au Premier ministre, ont confirmé des sources de Manchester United.

Un porte-parole de Downing Street a refusé de commenter le petit-déjeuner, mais une source de haut niveau a insisté sur le fait qu’il n’y avait «absolument aucune discussion sur la Super League».

La source a déclaré que M. Johnson n’était pas à la réunion entre M. Rosenfield et M. Woodward, mais a déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure qu’ils se soient rencontrés ailleurs dans le bâtiment.

Jo Stevens, secrétaire d’État fantôme pour le numérique, la culture, les médias et le sport, a déclaré: «Le Premier ministre et ses ministres ont condamné très publiquement la Super League européenne. Le public s’attendrait donc à ce que le même message soit transmis lors de réunions privées.

«Downing Street devrait publier le procès-verbal pour dissiper toute confusion et éviter les accusations d’hypocrisie.»

Quatre jours après la visite de M. Woodward, le 18 avril, United a choqué le monde du football en annonçant tard dans la nuit que, avec Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur, ils prévoyaient de rejoindre un nouveau tournoi réservé à l’élite. du football européen.

Dans un défi direct à la Ligue des champions de l’UEFA, l’ESL verrait les six clubs anglais et trois chacun d’Espagne et d’Italie s’affronter dans un format lucratif dont les membres fondateurs ne pourraient pas être relégués.

Alors que les supporters, les autorités du football et les anciens joueurs ont éclaté de colère face à la proposition, M. Johnson a rapidement dénoncé l’ESL dans un tweet comme «très dommageable pour le football», affirmant que cela «frapperait au cœur du jeu national».

Et plus tard, il a critiqué les dirigeants du club et les financiers derrière le stratagème comme un «cartel», promettant une «bombe législative» pour s’assurer que les plans ne se concrétisent pas.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a présenté un examen planifié de la gouvernance du football, axé sur les fans, qui examinera des propositions de réformes à l’allemand pour donner aux supporters plus de voix sur l’avenir de leur club.