Une lettre écrite par Carrie Symonds à Les temps à propos d’un rapport sur son chien, Dilyn, au début de la crise de Covid-19 a été divulgué.

Le document révèle la colère de Mme Symonds contre un article paru dans le journal en mars dernier qui affirmait qu’elle et Boris Johnson envisageaient de reloger le chien, qu’ils avaient adopté, parce qu’ils en avaient marre.

Dominic Cummings, l’ancien haut conseiller de M. Johnson, a déclaré cette semaine aux députés que la fureur de Mme Symonds à propos du rapport s’ajoutait aux scènes chaotiques de Downing Street alors que les ministres et les responsables se précipitaient pour répondre au début de la pandémie de coronavirus.

La fiancée du Premier ministre est devenue « complètement folle » de l’actualité, a affirmé M. Cummings.

Or, le texte supposé d’une lettre écrite par Mme Symonds à Les temps a été divulgué à Le courrier quotidien.

conseillé Principales affirmations de Dominic Cummings, du plan d’injection de Covid à Boris Johnson jusqu’aux raisons pour lesquelles le verrouillage a été retardé Carrie Symonds est devenue «complètement craquante» au sujet d’un article de presse sur son chien au milieu du chaos de Covid à Downing Street, selon Cummings Cummings a déclaré que l’absence de plan gouvernemental et le retard de verrouillage ont conduit à avertir que le Royaume-Uni était «absolument f **** d»

Il disait : « Dilyn est et sera toujours un membre très apprécié de notre famille. C’est un chien heureux et en bonne santé et prétendre le contraire est totalement sans fondement.

« L’article fait également un certain nombre d’allégations préjudiciables très inexactes sur notre maison et notre vie privée.

« Ce ne sont pas seulement faux, mais une grossière atteinte à notre vie privée. Malgré notre plainte, le journal a refusé de publier des excuses et des corrections appropriées. »

M. Johnson a refusé de signer la lettre après que M. Cummings lui a dit que ce serait une perte de temps, selon le Poster.

Downing Street n’a pas immédiatement répondu à une demande de L’indépendant pour la confirmation ou le refus de Poster validité du rapport.