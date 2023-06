Boris Johnson a reçu les conclusions de l’enquête Commons Partygate qui décidera de son avenir

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a reçu les conclusions de l’enquête du Commons Partygate qui déterminera son avenir en tant que député.

L’ancien premier ministre a reçu une ébauche du rapport du comité des privilèges et a deux semaines pour répondre. La commission examinera ensuite la réponse de M. Johnson avant de faire une recommandation au Parlement sur d’éventuelles sanctions. Les députés voteront ensuite pour approuver ou non les conclusions du comité.

Selon les termes de l’enquête, qui cherche à savoir si M. Johnson a induit le Parlement en erreur sur les partis de Downing Street pendant la pandémie, le comité a déclaré qu’il donnerait à l’ancien Premier ministre une chance de répondre à toute critique soulevée dans le rapport.

Un porte-parole du comité a déclaré: «Le comité procède conformément à sa procédure précédemment publiée. Dans le cadre de cette procédure, si le comité décide de critiquer M. Johnson, il ne parviendra pas à une conclusion définitive tant qu’il n’aura pas pris en compte d’autres observations de M. Johnson.

« Le comité fera ensuite rapport à la Chambre de la manière habituelle, et il appartiendra à la Chambre – et non au comité – de décider de cette question. »

Une sanction de 10 jours ou plus pourrait détruire l’avenir politique de M. Johnson, menaçant de déclencher une élection partielle dans sa circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip.

L’enquête du comité interpartis – qui a commencé il y a 14 mois – a été retardée par l’émergence de nouvelles preuves montrant des violations potentielles du verrouillage par M. Johnson.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a précédemment insisté sur le fait que les rassemblements à mi-pandémie à Downing Street étaient « essentiels » (fil de sonorisation)

L’une des violations potentielles signalées cette semaine impliquait le couple hébergeant un ami proche chez Checkers alors que certaines restrictions sur les coronavirus étaient toujours en place.

L’ancien Premier ministre et sa femme alors enceinte auraient invité l’organisateur d’événements d’entreprise Dixie Maloney au manoir de campagne du Buckinghamshire le 7 mai 2021, le gardien signalé. Le couple et Mme Maloney ont nié que des lois aient été enfreintes.

M. Johnson a également insisté sur le fait que les rassemblements à mi-pandémie à Downing Street étaient « essentiels », car il a juré « la main sur le cœur » de dire la vérité à l’enquête pour savoir s’il avait menti aux députés.

L’ancien Premier ministre a déclaré à la commission des privilèges en mars qu’il s’était « mal souvenu » en affirmant lors de la fête que les règles avaient été suivies à tout moment.

M. Johnson a juré sur la Bible de dire la vérité avant de présenter des excuses et d’ajouter: «Je suis ici pour vous dire, la main sur le cœur, je n’ai pas menti à la Chambre.

« Lorsque ces déclarations ont été faites, elles ont été faites de bonne foi et sur la base de ce que je savais et croyais honnêtement à l’époque. »

M. Johnson a défendu divers événements enfreignant les règles, y compris sa fête d’anniversaire pour laquelle il a été condamné à une amende, comme étant « nécessaires à des fins professionnelles ».