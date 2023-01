Boris Johnson a récolté 2,6 millions de livres sterling de revenus, de dons et de cadeaux au cours de la dernière année

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a récolté plus de 2,6 millions de livres sterling de revenus, de dons et d’avantages en nature au cours de la dernière année, selon une analyse de L’indépendant.

L’ancien Premier ministre subit une pression renouvelée sur ses finances après qu’il est apparu qu’il avait accepté un prêt record de 1 million de livres sterling d’une entreprise Brexiteer et bénéficié d’une ligne de crédit de 800 000 livres sterling alors qu’il était au n ° 10.

Les derniers rapports indiquent que M. Johnson et sa famille ont utilisé gratuitement la villa en République dominicaine appartenant à son cousin Sam Blyth, qui a agi en tant que garant de la facilité de crédit.

Mais le porte-parole de M. Johnson a fait valoir qu’il n’avait pas besoin d’être enregistré car il provenait d’un membre de la famille offrant un avantage personnel. “Tous les intérêts financiers de Boris Johnson sont et ont été correctement déclarés”, ont-ils déclaré.

Une analyse approfondie des intérêts enregistrés de M. Johnson montre que l’ancien chef conservateur a gagné d’énormes sommes d’argent depuis qu’il a été expulsé du n ° 10 en septembre.

Ses revenus extérieurs ont totalisé plus de 1,3 million de livres sterling au cours des 12 derniers mois – dont plus de 750 000 £ de frais pour seulement trois discours qu’il a prononcés en novembre devant la société de banque d’investissement Centerview Partners, le Temps de l’Hindoustan et le sommet mondial CNN de Lisbonne.

M. Johnson a également reçu un peu plus de 1,2 million de livres sterling de dons et la valeur de l’hospitalité, des cadeaux et des avantages en nature, y compris un don de 1 million de livres sterling de l’homme d’affaires thaïlandais du Brexiteer Christopher Harbourne, le plus gros don jamais enregistré à un député.

Malgré son salaire et ses revenus extérieurs, l’ancien Premier ministre a également bénéficié d’un logement d’une valeur d’un peu plus de 60 000 £ de Lord Bamford et Lady Bamford, ainsi que d’un chapiteau et d’un service de restauration pour sa fête de mariage d’été d’une valeur de 23 000 £.

Le miroir a déclaré que l’ancien Premier ministre résidait dans une propriété de 20 millions de livres sterling à Knightsbridge “au coin de Harrods” appartenant à Lady Bamford, l’épouse du donateur conservateur du magnat JCB.

Parallèlement à l’utilisation de la propriété londonienne, les Bamford auraient également autorisé l’ancien Premier ministre et sa famille à utiliser un chalet sur leur domaine de Daylesford dans les Cotswolds.

Mais une source proche de M. Johnson a nié une suggestion du journal selon laquelle il vivait entièrement sans loyer et a rejeté la suggestion selon laquelle il avait sous-déclaré la valeur du don en nature.

“Tous les intérêts de Boris Johnston, y compris l’hébergement, sont correctement enregistrés et publiés dans le registre des intérêts des membres”, a déclaré le porte-parole.

La whip en chef libérale démocrate, Wendy Chamberlain, a déclaré qu’il était “clair comme le jour qu’il remplissait ses coffres et préparait un retour”. Elle a ajouté: “Ce Premier ministre en disgrâce ne devrait pas en recevoir un – Johnson doit publiquement exclure un retour.”

Pendant ce temps, il est également apparu que M. Johnson avait mis un dîner coûtant plus de 4000 £ sur une carte de crédit du gouvernement alors qu’il était avec du personnel à New York pour une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021.

La facture de 4 445,07 £ pour le repas chez Smith & Wollensky apprécié par M. Johnson et son entourage est apparue dans une question posée par le Labour.

“Alors que les familles sont malades d’inquiétude et luttent pour joindre les deux bouts, ce gaspillage d’argent public est obscène”, a déclaré la vice-dirigeante travailliste Angela Rayner.

Le ministre des Affaires étrangères, David Rutley, a déclaré: “Les dépenses étaient soumises aux contrôles normaux du FCDO et à une utilisation appropriée des fonds publics.”