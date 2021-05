Boris Johnson a prononcé un discours bizarre à Shakespeare alors que la pandémie de Covid se profilait, alimentant les soupçons qu’il écrivait un livre

Boris Johnson a donné au public un monologue bizarre de deux minutes sur les merveilles de Shakespeare alors que la menace Covid se profilait l’année dernière – alimentant les affirmations selon lesquelles il se concentrait sur l’écriture d’un livre.

Dominic Cummings devrait porter l’accusation – fermement démentie par le n ° 10 – selon laquelle le Premier ministre a sauté des réunions cruciales en raison d’un délai de rotation de l’argent avec un éditeur, lorsqu’il s’adressera aux députés mercredi.

M. Johnson a passé 12 jours au domaine de grâce et de faveur de Chevening, en février 2020, après avoir reçu une avance de près de 100000 £ pour écrire « The Riddle of Genius ».

Maintenant, un enregistrement de sa session « People’s PMQs », le 5 février, a révélé comment il réfléchissait longuement sur le travail du barde – bien qu’il ne lui ait posé aucune question à ce sujet.

« Quelle chose incroyable d’avoir des photos, des photos contemporaines, de William Shakespeare et de la reine Elizabeth », a déclaré le Premier ministre au public.

«Imaginez simplement qu’il a joué devant elle. Je veux dire, nous ne savions pas cela avec certitude, mais il est presque certain que William Shakespeare se sera produit devant la reine Elizabeth.

«Et ils disent, bien sûr, que A Midsummer Night’s Dream a été mis en scène spécialement pour elle.

«Je pense, vous vous en souvenez, qu’elle aimait tellement le personnage de Falstaff, dans Henry IV partie un et deux – où il meurt – elle a dit, Shakespeare, donnez-nous un autre Falstaff, donnez-nous un autre Falstaff!

Le Premier ministre a conclu: «De toute façon, personne ne m’a posé cette question ce soir sur les PMQ populaires – mais je vous donne cette information, tout à fait gratuitement, néanmoins.»

Une semaine plus tard, M. Johnson a quitté Downing Street pour des vacances «de travail» à Chevening avec sa partenaire Carrie Symonds, et ne serait pas vu en public pendant 12 jours.

À l’époque, les experts médicaux avertissaient que la menace de coronavirus émergeant de Chine pourrait être comparable à la pandémie de grippe espagnole de 1918, mais il a manqué 5 réunions d’urgence Cobr.

Il luttait également pour son divorce d’avec Marina Wheeler, après que le tribunal de la famille a approuvé un règlement financier avec sa femme de 27 ans.

Lundi, le porte-parole du Premier ministre a nié avoir travaillé sur son livre Shakespeare en janvier et février 2020, lorsque les réunions Cobr ont eu lieu.

«Non, le Premier ministre a toujours dirigé la réponse à cette pandémie. Cela a été son objectif », a-t-il insisté.

Cependant, à la question de savoir si M. Johnson a passé une partie de son temps au n ° 10 à écrire le livre, il a seulement répondu: « Pas à ma connaissance. »

Le livre devait initialement être publié par Hodder & Stoughton en octobre 2016, près du 400e anniversaire de la mort de Shakespeare.

Il a été retardé lorsque M. Johnson a été nommé ministre des Affaires étrangères en juillet 2016, «à la lumière de ses nouvelles responsabilités», a déclaré l’éditeur.

Il a été signalé qu’il devait rembourser l’avance – après avoir, en 2015, déclaré deux paiements d’une valeur totale de 98 000 £ «pour un livre non encore écrit».