Boris Johnson a presque été secrétaire aux Affaires étrangères sous Liz Truss, selon un nouveau livre

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a failli servir dans le cabinet de son successeur Liz Truss, selon un nouveau livre.

Écrit par Le Financial Times’ Le rédacteur en chef de Whitehall, Sebastian Payne, affirme dans le livre que Mme Truss a rencontré M. Johnson à deux reprises au cours de la course à la direction cet été, et pendant qu’il restait au n ° 10 en tant que premier ministre par intérim.

Les deux anciens premiers ministres se sont également entretenus au téléphone au cours de la dernière semaine de juillet pour discuter de la question de savoir si un éventuel échange d’emploi devrait permettre à Mme Truss, qui occupait alors le poste de ministre des Affaires étrangères, de remporter le concours.

Le livre, La chute de Boris Johnsonsuggère également que Mme Truss a posé l’idée que M. Johnson pourrait retourner au ministère des Affaires étrangères, où il avait été en poste entre 2016 et 2018, pour continuer son soutien à l’effort ukrainien contre les forces d’invasion de Vladimir Poutine.

En fin de compte, cependant, le couple a décidé qu’un arrangement de ce type serait trop compliqué.

Selon Le télégraphe, le livre souligne également un épisode de leurs relations qui a vu le couple partager le petit-déjeuner dans l’appartement de Downing Street de M. Johnson. C’est alors que Mme Truss, décontenancée, a découvert que son infâme papier peint n’était pas, en fait, de l’or.

Papier peint doré ou autre, les alliés de M. Johnson ont affirmé qu’il avait offert à son successeur de nombreux “bons conseils” lors de la réunion. Une visite ultérieure à sa résidence de grâce et de faveur Checkers l’a également vu confier à Mme Truss ses réflexions sur sa campagne pour le n ° 10.

Cependant, des invitations de cette nature n’ont pas été accordées au rival et actuel Premier ministre de Mme Truss, Rishi Sunak. M. Sunak avait été l’un des premiers à démissionner du cabinet de M. Johnson avant l’exode massif en domino de ministres et de députés, qui a provoqué la disparition de son tumultueux Premier ministre.

Le livre affirme qu’il a reproché à M. Sunak de lui avoir coûté son rôle.

Au cours de la campagne à la direction, M. Sunak et Mme Truss ont été obstinément interrogés par des journalistes et des membres du parti conservateur s’ils offriraient à M. Johnson un poste dans leur gouvernement.

Au cours d’une campagne électorale, Mme Truss a déclaré: «Je soupçonne fort qu’il ne voudrait pas d’un futur rôle au gouvernement, il a besoin d’une pause bien méritée.

“Je suis sûr qu’il aura un rôle, je suis sûr qu’il s’exprimera, mais il ne fera pas partie du gouvernement.”

M. Sunak a déclaré: «La réponse simple pour moi est non. Nous devons regarder vers l’avenir à ce stade, nous devons apporter les changements dont les gens ont besoin.

Cela survient juste un jour après que M. Johnson a comparé le mini-budget désastreux de Mme Truss à un piano mal joué, en référence à un célèbre croquis de Morecambe et Wise.

Interrogé le CNN à propos des dernières propositions fiscales de son successeur, l’ancien Premier ministre a d’abord tenté d’éviter la question, affirmant qu’il avait pour règle de ne pas discuter de politique britannique à l’étranger.

Finalement, cependant, il s’est moqué du programme de réductions d’impôts non financées de Mme Truss, qui effraie le marché, en disant : « C’est un peu comme quand je joue du piano. Les notes sonnent bien individuellement, mais elles ne sont pas dans le bon ordre ou ne se produisent pas au bon moment.