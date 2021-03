Interrogé sur ce que le Premier ministre a fait de l’appel du Conseil national des chefs de police à la «clarté» sur la manière dont les forces devraient gérer les manifestations pendant la pandémie de Covid-19, le porte-parole de M. Johnson a déclaré: «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Conseil national des chefs de police et le College of Policing pour s’assurer que les bonnes directives sont en place et que les policiers savent quelles sont les règles et comment les appliquer.

«Cela en dit long sur les statues et presque rien sur la protection des femmes et des filles, et en particulier sur la violence contre les femmes et les filles.»

M. Johnson a déclaré que le projet de loi du gouvernement sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, en cours de discussion au parlement aujourd’hui, comprenait des mesures visant à durcir les peines des violeurs et à arrêter la libération anticipée des délinquants sexuels et violents graves et à durcir la loi sur la violence domestique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy