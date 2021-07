Boris Johnson a « laissé tomber » le pays en rompant sa promesse de réparer les soins sociaux, selon des députés et des associations caritatives

Boris Johnson a été accusé d’avoir « laissé tomber » le pays en ne tenant pas la promesse qu’il avait faite il y a exactement deux ans de réparer le système de protection sociale brisé de la Grande-Bretagne.

À l’occasion du deuxième anniversaire de son arrivée à Downing Street, des organisations caritatives et des partis d’opposition se sont engagés à faire en sorte que le Premier ministre n’oublie pas sa promesse.

Dans son premier discours après être devenu Premier ministre le 24 juillet 2019, M. Johnson a déclaré à la nation: « Nous réglerons la crise des services sociaux une fois pour toutes avec un plan clair que nous avons préparé. »

Aucun plan de ce type n’a encore été publié, et il y a eu une déception cette semaine lorsque son gouvernement a rejeté la possibilité de présenter des propositions pour augmenter le financement du système de protection sociale.

Selon Age UK, quelque 1,4 million de demandes de soins de personnes âgées ont été rejetées par les autorités locales en Angleterre depuis l’engagement historique de M. Johnson il y a deux ans.

Avant l’anniversaire du discours du Premier ministre, les représentants d’Age UK ont remis une lettre à Downing Street l’exhortant à honorer sa promesse.

L’association caritative, qui a analysé les données de NHS Digital, a déclaré que les 1,4 million de demandes de soins équivalent à près de 14 000 personnes âgées de 65 ans et plus chaque semaine ne recevant pas le soutien vital dont elles ont besoin.

Dans 24% de ces cas, le conseil local a constaté qu’ils ne répondaient pas aux critères d’éligibilité pour l’aide sociale, et dans 26%, ils ont été référés à d’autres services après avoir été jugés inéligibles, a déclaré Age UK.

Caroline Abrahams, directrice caritative d’Age UK, a déclaré qu’elle et d’autres organisations caritatives « travailleront dur pour s’assurer que le gouvernement n’oublie pas l’engagement qu’il a pris ».

Le directeur d’Age UK a déclaré: « Après toutes les récentes histoires médiatiques suggérant que le gouvernement voulait faire une annonce sur ses propositions de protection sociale avant les vacances, il est très décevant d’avoir été à nouveau déçu. »

Mme Abrahams a ajouté : « Le fait que nous soyons tous maintenant parfaitement habitués à être conduits sur le chemin du jardin ne facilite pas cette dernière déception… Ces retards constants du gouvernement ont un coût.

Martin Green, directeur général de Care England, s’est dit déçu par le retard et a exhorté le gouvernement à donner la priorité aux réformes au retour du Parlement après les vacances.

Il a déclaré que les personnes travaillant dans le secteur étaient « épuisées » par les exigences supplémentaires de la pandémie. «C’est probablement le plus grave qu’il ait été depuis de nombreuses années. C’est pourquoi nous avons besoin d’un plan de protection sociale qui rafraîchira les gens et leur donnera confiance en l’avenir », a déclaré M. Green.

Liz Kendall, ministre fantôme du Labour pour les affaires sociales, a déclaré: «Après plus d’une décennie au pouvoir – et deux ans après que le Premier ministre a fait une promesse claire sur les marches de Downing Street – nous ne sommes toujours pas plus près de voir un plan pour réparer la crise de l’aide sociale.

« Chaque jour où le gouvernement retarde ses plans pour résoudre la crise des services sociaux est un autre jour où le personnel n’obtient pas le salaire et la formation qu’il mérite, un autre jour où des milliers de personnes se retrouvent sans l’aide de base dont elles ont besoin. »

On s’attendait généralement à ce que des propositions de financement des soins soient présentées avant l’été, mais les trois principaux acteurs qui seraient impliqués dans la décision – M. Johnson, le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid – s’auto-isolent tous.

M. Johnson et M. Sunak auraient été sur le point d’accepter un plan de réforme de la protection sociale en augmentant l’assurance nationale de 1% – mais certains ministres ont clairement indiqué qu’ils étaient mécontents de la perspective d’une hausse des impôts.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a fait référence à l’engagement du manifeste conservateur de ne pas augmenter les cotisations à l’assurance nationale, en déclarant: « Je ne vois pas comment nous pourrions. »

Le ministre rejette la hausse de l’assurance nationale pour financer le sauvetage des services sociaux

La Resolution Foundation a condamné l’idée d’assurance nationale comme « un moyen terrible de lever les fonds nécessaires ».

Le groupe de réflexion a fait valoir que cela signifierait une augmentation des impôts sur les jeunes en âge de travailler, dont peu ont les fonds pour acheter une maison, afin de garantir que les personnes âgées ne soient pas obligées de vendre leur maison pour payer des soins.

La députée libérienne Munira Wilson, porte-parole du parti pour la santé et les services sociaux, a déclaré L’indépendant il était « grand temps » que le Premier ministre tienne sa promesse.

Se référant aux informations selon lesquelles une augmentation de l’assurance nationale était envisagée, elle a déclaré: «Après deux années entières, la seule partie du plan clair de Boris Johnson en matière de protection sociale que nous savons est que son plan de payer pour cela touchera les bas revenus et les jeunes les plus durement, juste quand ils ont le plus de difficultés.

Mme Wilson a ajouté : « Les personnes qui ont travaillé dur et payé des impôts toute leur vie méritent des soins sociaux de haute qualité s’ils en ont besoin. Les libéraux-démocrates appellent à une solution appropriée et multipartite pour les soins sociaux. »

La Société Alzheimer a déclaré qu’elle était frustrée que les annonces de réforme des services sociaux n’aient pas été faites avant les vacances parlementaires.

James White, responsable des affaires publiques, a déclaré que « bien que la démence ne soit pas encore guérissable, le système de soins l’est… Cependant, le système de protection sociale est financé, sa réforme doit être menée, avec un investissement approprié dans le secteur ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu' »aucune décision n’avait été prise » sur la question, promettant seulement qu’un plan serait élaboré « avant la fin de l’année ».