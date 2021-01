Boris Johnson a été laissé le visage rouge aujourd’hui après avoir affirmé qu’il mettait en place des mesures pour empêcher qu’une nouvelle variante de coronavirus n’atteigne le Royaume-Uni depuis le Brésil, pour ne pouvoir nommer aucune mesure introduite spécifiquement en ce qui concerne le pays sud-américain.

Le Premier ministre a été accusé d’un manque de leadership par la haute députée travailliste, Yvette Cooper, qui a déclaré que cela faisait partie d’un modèle de retard à plusieurs reprises de la prise de «décisions difficiles et inconfortables» jusqu’à la dernière minute.

Malgré l’inquiétude internationale concernant la nouvelle souche de Covid-19 ramassée dans un groupe de voyageurs arrivant au Japon en provenance du Brésil, il était encore possible aujourd’hui d’obtenir un vol direct du pays vers le Royaume-Uni, a déclaré Mme Cooper à un groupe de hauts parlementaires qui grillaient le PM.

Et elle a dit qu’il était également possible de voyager de l’Afrique du Sud via un hub comme Dubaï à la Grande-Bretagne, puis de prendre les transports en commun pour atteindre votre destination, malgré l’émergence d’une nouvelle souche virulente dans le pays le mois dernier.

Les nouvelles mesures exigeant un test Covid avant d’embarquer sur un vol à destination du Royaume-Uni n’entreront en vigueur que vendredi, des mois après leur introduction par d’autres pays, a-t-elle déclaré au Comité de liaison des Communes.

Le système de quarantaine du gouvernement, introduit en juin dernier, était si faible qu’il était effectivement volontaire, car 90% de ceux qui ont été invités à s’isoler n’ont jamais été contrôlés, a déclaré Mme Cooper.

Elle a déclaré à M. Johnson: «Vous avez été averti au printemps de la nécessité de mesures plus strictes, et vous avez retardé. Vous avez de nouveau été averti maintenant et nous avons encore des retards dans la mise en place de mesures à la frontière. Nous n’avons toujours pas de système trié sur l’Afrique du Sud et la variante brésilienne.

«Cela s’ajoute aux retards dans la gestion du verrouillage et des écoles, etc. Cela donne l’impression à chaque fois que vous ne faites que retarder toutes les décisions difficiles et inconfortables jusqu’à la dernière minute possible. Alors que tant de vies sont en jeu, Monsieur le Premier ministre, est-ce vraiment le leadership dont nous avons besoin? »

Un autre membre du comité, l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, a demandé au Premier ministre si le Royaume-Uni introduisait une interdiction immédiate des vols en provenance du Brésil, afin de réduire le risque d’arrivée de la nouvelle souche Covid-19, qui aurait des mutations liées au rapide transmission et être «aussi préoccupant» que les variantes du Kent et de l’Afrique du Sud.

M. Johnson a répondu: «Oui, vous avez tout à fait raison. nous sommes préoccupés par la nouvelle variante brésilienne et c’est pourquoi nous travaillons déjà.

«Nous avons déjà des mesures dures, comme vous le savez, pour protéger ce pays des nouvelles infections venant de l’étranger, et nous prenons des mesures pour le faire en ce qui concerne la variante brésilienne.»

Mais mis au défi par Mme Cooper de dire quelles mesures étaient prises, le Premier ministre a souligné uniquement l’exigence générale d’un test pré-vol introduit pour les voyageurs en provenance de pays du monde entier.

«Nous avons été avertis de la variante brésilienne il y a trois jours», a déclaré Mme Cooper. «Nous ne savons pas encore si cela pourrait potentiellement nuire au programme de vaccination. Alors pourquoi n’agissez-vous pas immédiatement par précaution? »

M. Johnson a répondu: «Nous le sommes. Et nous mettons en place des mesures supplémentaires pour nous assurer que les personnes en provenance du Brésil sont contrôlées et que les personnes en provenance du Brésil sont effectivement arrêtées. » Mais lorsque Mme Cooper, qui préside l’influent comité des affaires intérieures de la Chambre des communes, a déclaré qu’il semblait annoncer une nouvelle interdiction de voyager, le Premier ministre a fait marche arrière.

« Eh bien, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous ne voyons pas l’importation de cette nouvelle variante du Brésil », a-t-il déclaré.

Mme Cooper a exigé plus de détails, disant au Premier ministre: «À partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas me dire les mesures supplémentaires que nous avons mises en place. Vous continuez à utiliser les mots «Nous mettons en place des mesures plus strictes», mais dites-moi ce qu’elles sont réellement. Je serais très rassuré de voir ce qu’ils sont réellement.

M. Johnson n’a pas donné plus de détails, lui disant à la place: « Vous devez montrer de tous les pays que vous avez un test négatif pour venir dans ce pays. »

S’écartant de la question en question, il s’est plaint que l’opposition ne rendait pas assez hommage aux succès du Royaume-Uni dans le déploiement d’un programme de vaccination.

Et il a dit à Mme Cooper: «Je ne suis pas du tout d’accord avec ce que vous avez dit au sujet des protections que nous avons aux frontières du Royaume-Uni.