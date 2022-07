Boris Johnson a laissé les conservateurs dans la «merde profonde», prévient un ancien donateur

Les députés conservateurs votant pour un nouveau chef ne comprennent pas dans quelle « merde profonde » Boris Johnson a laissé le parti, a averti un ancien grand donateur conservateur.

Le milliardaire des fonds spéculatifs John Armitage a fustigé tous les candidats à la succession de M. Johnson comme étant “élégants et superficiels” à l’exception de Kemi Badenoch, qui, selon lui, était “vraiment de première classe”.

Mais il a déclaré qu’il attendrait de voir comment un nouveau dirigeant se comporterait en tant que Premier ministre avant de décider de reprendre ou non les dons, qui ont totalisé environ 3 millions de livres sterling ces dernières années, dont 500 000 £ sous M. Johnson.

S’adressant à BBC Radio 4 Monde à unil a averti que les électeurs n’accepteraient pas un nouveau chef poursuivant le “boosterisme” de M. Johnson dans lequel des politiques attractives ont été lancées mais “rien ne se passe”.

Et il a dénoncé l’accent mis par les candidats à la direction des conservateurs – à l’exception de Rishi Sunak – sur l’offre de réductions d’impôts.

“Je suis profondément en désaccord avec l’idée que c’est Thatcherite de réduire les impôts alors qu’il y a un déficit massif et que notre dette n’a jamais été aussi élevée”, a déclaré M. Armitage. “Je ne pense vraiment pas que ce soit ce que Mme Thatcher aurait fait.”

M. Armitage a cessé de faire des dons aux conservateurs en février, se plaignant d’un “manque d’honneur” au sein du parti, et a depuis fait un don au membre du cabinet fantôme travailliste Wes Streeting. Il a décrit aujourd’hui Sir Keir Starmer comme “une très bonne personne et très sensible”.

Pour qu’il revienne au financement des conservateurs, il a déclaré qu’il aurait besoin de voir un nouveau dirigeant “traiter l’un des problèmes fondamentaux du pays de manière cohérente et sérieuse”.

Il a déclaré à World at One: « Dans la bulle de Westminster, la plupart des députés et la plupart des commentateurs ne réalisent pas vraiment à quel point les conservateurs sont plongés.

« Je pense que les gens dans le pays en ont assez d’un régime qui a longtemps toléré un Premier ministre déshonorant et mauvais.

«Le Brexit a effectivement eu lieu et le débat s’est déplacé pour faire quelque chose à ce sujet et le rendre bon. Je pense que la plupart des gens en ont assez de ce que j’appellerais le boosterisme, ou vous pourriez l’appeler politique par communiqué de presse, où rien ne se passe.

Lorsqu’on lui a demandé si l’un des candidats pouvait renverser l’opinion des électeurs, il a répondu: “Si les conservateurs ont un chef qui va réellement faire quelque chose et qui n’est pas guidé par les sondages d’opinion avant tout, oui, cela pourrait faire une différence.”

Mais il a signalé son mécontentement à l’égard de la quasi-totalité des candidats proposés.

Dans un coup à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, il a déclaré: «Je n’aime pas avoir des ministres des Affaires étrangères qui vont en fourrure dans des chars à cheval sur la scène mondiale, ressemblant à Mme Thatcher.

Sur Sunak, il a déclaré: “Cela m’inquiéterait d’avoir un dirigeant dont la femme a été non-dom … Le danger est que chaque fois que Rishi Sunak prend une décision économique difficile, ou chaque fois que son chancelier le fait, ce qui sera rejeté à lui est, ‘Tout va très bien pour vous’.

Le credo de Penny Mordaunt avait été livré dans un livre co-écrit avec un agent de relations publiques, a-t-il déclaré, ajoutant: «Les responsables des relations publiques sont de très bonnes personnes. Mais ils sont tous une question de présentation … Et je pense que cela enlève un élément d’authenticité.

À propos de Tom Tugendhat, M. Armitage a déclaré: “Je n’aime pas que des députés disent que nous aurions dû imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine et nous mettre en conflit avec la Russie, qui est Tom Tugendhat.”

La seule candidate qu’il a notée était Mme Badenoch, en disant: «Je pense qu’elle est fraîche, elle est différente, elle n’est pas associée à l’ancien régime.

«Il y a quelque chose de très lisse et superficiel dans les campagnes de bon nombre de ces aspirants Premiers ministres. Kemi Badenoch me donne l’impression qu’elle est authentique.

Répondant aux commentaires de M. Armitage, l’ancien président conservateur Brandon Lewis a déclaré : « Différents donateurs soutiendront toujours différents dirigeants. L’une des tâches qu’un chef qui sert le parti doit faire est de s’assurer qu’il peut mettre en œuvre les politiques qui fonctionnent pour le pays d’une manière que nous encourageons nos donateurs à nous soutenir également.

« Si vous regardez en arrière, les grands donateurs de David Cameron étaient différents de ceux de Boris et différents de ceux de Theresa (May). Je suis sûr que le prochain dirigeant obtiendra ce soutien de différents donateurs et de certains des mêmes donateurs également.