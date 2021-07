Boris Johnson a ignoré les dirigeants régionaux en abandonnant l’exigence de masques pour les transports publics, déclare Andy Burnham

Le gouvernement de Boris Johnson a ignoré les dirigeants régionaux en abandonnant l’obligation de porter des couvre-visages dans les transports publics au-delà du 19 juillet, a déclaré Andy Burnham.

Le maire du Grand Manchester a déclaré que le « manque de clarté » quant à savoir si les gens devraient continuer à porter des masques dans les bus, les trains et les tramways poserait d’énormes problèmes aux dirigeants locaux et aux patrons des transports.

« Nous n’avons pas été formellement consultés… Si nous avions été impliqués dans les discussions sur l’annonce d’hier, nous aurions tous avancé l’argument concernant [the need for] masques dans les transports publics », a déclaré M. Burnham mardi.

« Le gouvernement a peut-être choisi d’ignorer nos conseils. Mais nous aurions apprécié d’avoir l’occasion de dire : « La réalité de la gestion des transports publics… quand il n’y a plus de clarté sur les masques, cela nous posera des problèmes. »

M. Burnham a déclaré qu’il ne défierait pas le gouvernement et ne les rendrait pas obligatoires sur le réseau de tramway de Manchester, contrôlé par son bureau, en déclarant: « Je ne pense tout simplement pas que cela fonctionnerait. »

Le maire de Londres Sadiq Khan – également fermement opposé à la fin des masques obligatoires – a déclaré qu’il s’entretiendrait avec Transport for London, le ministère des Transports et d’autres avant de décider des «prochaines étapes» concernant les conseils aux passagers.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré mardi que le gouvernement voulait que les gens exercent une responsabilité personnelle en ce qui concerne les masques, plutôt que de continuer avec les réglementations légales.

M. Javid a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme qu’il porterait un masque dans un wagon de métro bondé, mais pas dans un wagon de train moins bondé – même si le conseil était de porter un couvre-visage.

«Si j’étais sur la ligne principale de la côte ouest, en allant dans ma circonscription, et qu’il est tard dans la nuit et qu’il y avait environ trois personnes dessus, alors même s’il disait: » Nous recommandons un masque « , je ne porterais pas de masque . «

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, M. Burnham a appelé le gouvernement à « remplir la carte » et à augmenter le nombre de maires directement élus en Angleterre – exhortant le Premier ministre à « donner partout une chance à un accord de dévolution ».

S’adressant aux députés de la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, il a réitéré son appel à un Sénat de dirigeants régionaux et nationaux anglais d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord pour remplacer la Chambre des Lords.

« Je pense que le problème réside dans la finalisation du tableau dévolu. Une fois que vous avez rempli cette carte des régions anglaises, il doit y avoir un mécanisme pour que ces entités soient représentées », a déclaré M. Burnham.

«Je regarderais la Chambre des Lords réformée, une Chambre des Lords constituée au niveau régional. Une certaine représentation devrait être trouvée pour toutes les entités décentralisées en Angleterre. »

Il a ajouté : « Les Communes reflètent également le pays, mais pas les Lords. Je ne vois pas du tout comment il peut y avoir une quelconque justification pour continuer avec la Chambre des Lords dans sa forme actuelle.