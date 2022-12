Boris Johnson “a filmé le discours de démission de Matt Hancock sur son téléphone portable”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson aurait filmé le discours de démission de Matt Hancock sur un téléphone portable lors de la retraite à la campagne du Premier ministre Chequers.

M. Hancock a détaillé le moment où il a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la santé après sa liaison avec Gina Coladangelo dans le dernier extrait de ses journaux sur la pandémie qui est sérialisé dans le Courrier le dimanche.

Le député conservateur honteux a déclaré que M. Johnson était le « plus gentil des confidents » lors de la controverse qui l’a vu enfreindre les directives de Covid pour s’engager dans une liaison extra-conjugale.

Décrivant sa démission chez Chequers, M. Hancock écrit: «En fin de compte, la grande machinerie de l’État n’était nulle part. Il n’y avait que moi et le premier ministre, tâtonnant avec un iPhone.

«Il se tenait sur l’herbe, tenant le téléphone pendant que je disais ma pièce. Il a fallu quelques essais pour bien faire les choses.

«Il a tellement hoché la tête avec encouragement sympathique tout au long de la première prise que la caméra a agité de haut en bas. Au final, ce n’était pas parfait, mais je m’en foutais : il fallait que je le sorte.

Boris Johnson et Matt Hancock photographiés près de Downing Street en septembre 2020 (Getty Images)

Lorsqu’il est devenu clair que l’affaire allait être révélée, M. Hancock a déclaré que le Premier ministre lui avait assuré qu’il pouvait continuer même si lui et Mme Coladangelo avaient été photographiés en train de s’embrasser dans son bureau en violation de ses propres directives de distanciation sociale.

Mais après que l’histoire a éclaté Le soleil l’année dernière, il a déclaré qu’il se trouvait “de plus en plus isolé” politiquement et qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner.

«En privé, je recevais encore des messages positifs de collègues. En public, peu étaient prêts à me défendre. Politiquement, j’étais de plus en plus isolé », écrit-il.

«Je suis allé à Checkers pour voir le Premier ministre. J’ai expliqué que j’avais pensé à ce qui s’était passé et à ce que cela avait fait ressentir aux gens – et que ma décision était prise. Les dommages causés à ma famille et au gouvernement étaient trop importants.

“J’ai dit à Boris que je devais démissionner.”

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock photographié avec Gina Coladangelo le premier jour de la conférence du Parti conservateur en septembre 2019 (Ian Forsyth/Getty Images)

Hancock a également détaillé le moment où il a reçu l’appel de Le soleil disant qu’ils étaient au courant de son infidélité.

L’ancien secrétaire à la santé a déclaré «savoir immédiatement ce que je devais faire. j’avais besoin de dire [my wife] Martha tout de suite, parce que ça devait venir de moi et de personne d’autre. Je savais aussi que je devais le dire aux enfants – ça allait être incroyablement douloureux, mais je ne pouvais pas me cacher d’eux pour toujours.

La publication de ses journaux coïncide avec son retour d’Australie à Westminster après son passage dans I’m A Celebrity d’ITV… Get Me Out Of Here!