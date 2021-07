Boris Johnson a fait le travail… mais à un prix

QUAND Boris Johnson se tenait sur les marches de Downing Street en tant que Premier ministre en juillet 2019, le ciel était bleu et les rues de Grande-Bretagne étaient pavées d’or du Brexit.

Tout ce qu’il avait à faire était de briser l’impasse parlementaire et enfin nous faire sortir de l’UE.

Peu de premiers ministres dans l’histoire ont parcouru une telle montagne russe de triomphe et de désastre que Boris Crédit : AFP

Enfin, nous étions sur le point de récolter les fruits de la liberté de la tyrannie bruxelloise, alors que les entreprises et les épargnants ont libéré des trésors au pays et à l’étranger pour stimuler l’économie et apaiser les divisions du Brexit.

Il a livré le Brexit. Pourtant, en quelques semaines, l’optimisme a été balayé par un mutant microscopique invisible, probablement fabriqué en Chine.

Des millions de vies étaient en danger dans le monde, y compris, lors d’une soirée dramatique, celle de Boris.

Depuis, près de deux fois plus de personnes sont mortes ici de Covid que des bombes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, malgré les prévisions choquantes du professeur Neil Ferguson d’un demi-million de morts, le NHS n’a jamais été en grave danger.

Peu de Premiers ministres dans l’histoire ont parcouru une telle montagne russe de triomphe et de désastre que Boris depuis qu’il a succédé à l’infortunée Theresa May il y a deux ans.

Pourtant, après plusieurs blocages, une frénésie de dépenses cauchemardesque et maintenant Pingmania, il bénéficie toujours du soutien des électeurs britanniques.

Les derniers sondages placent les conservateurs à dix points d’avance sur le parti travailliste en difficulté de Sir Keir Starmer.

« TRIOMPHE ET CATASTROPHE »

Pour ses fans, dont d’anciens partisans travaillistes de longue date, Boris ne peut pas faire de mal. Pour ses ennemis, y compris les amers rebelles conservateurs qui ont tenté de saboter son poste de Premier ministre sur le Brexit, il est inapte à occuper de hautes fonctions.

Certains membres de la gauche dure l’ont exhorté à mourir alors qu’il était envoyé d’urgence en soins intensifs avec Covid en avril dernier.

Un tel venin est heureusement rare. La plupart des gens se précipitent pour un selfie avec Boris. Ils sourient au moment où il entre dans une pièce.

C’est sa chimie personnelle qui a séduit la Grande-Bretagne dans le Brexit en 2016. Il a provoqué un glissement de terrain conservateur en décembre 2019. Cette victoire remarquable aurait dû marquer un décollage à la Jeff Bezos pour UKplc.

La Grande-Bretagne était sur le point d’exploser, avec des liquidités prêtes à inonder les zones desséchées de l’économie. Tous les leviers du pouvoir étaient en place. Puis le Covid a frappé. Nous avons vu des magasins, des pubs et des bureaux mis en veilleuse et des rues vidées.

Ce que nous ne pouvions pas voir, c’était le poison qui coulait derrière la porte à l’épreuve des bombes du No10. Boris était en combat mortel avec l’homme qu’il avait choisi comme vice-Premier ministre, sauf en nom. Dominic Cummings complotait pour renverser BoJo « en quelques jours » et le remplacer par Michael Gove.

Personne n’était au courant, y compris, apparemment, M. Gove lui-même. Cummings, un mégalomane avec plus de pouvoir que de sens, avait pris le contrôle de la campagne de Covid, faisant rage contre les « bouffons inutiles » de Whitehall et réprimandant Boris comme s’il était le garçon de thé.

Il a également déclaré la guerre à la femme qu’il a surnommée avec mépris « Princess Nut Nut » – la partenaire du Premier ministre et maintenant épouse, Carrie Symonds, mère du bébé Wilfred.

‘COMBAT MORTEL’

« C’était elle ou nous », a-t-il déclaré à Laura Kuenssberg de la BBC. Il voulait dire « elle ou moi ».

Cummings est finalement sorti de Downing Street sous des lumières à arc de télévision portant une boîte en carton remplie de menace et a commencé à diffuser des discussions privées et des messages WhatsApp.

Il s’est finalement effondré dans l’interview de cette semaine à la BBC, émergeant comme un Dr Strangelove échevelé qui visait à diriger le monde. En tant que personne qui connaît Cummings depuis deux décennies, ses délires ont été un choc.

Pour Boris, c’était sans doute comme piquer une escarboucle venimeuse. Pourtant, le Premier ministre lui-même doit accepter le blâme d’avoir nommé Cummings en premier lieu et de lui avoir conféré un pouvoir pratiquement sans entrave.

En effet, il doit accepter la responsabilité de la plupart des erreurs et des faux pas que ce gouvernement a commis au cours des 16 derniers mois, y compris les 40 milliards de livres catastrophiques dépensés pour Track and Trace.

Le système cause des ravages et de la misère sans discernement – ​​en particulier chez les enfants de tous âges dont les parents ont soudainement dû s’isoler.

Un été glorieux de soleil et de liberté a été brisé par un système voué à l’échec depuis son début mal engendré.

Il y a six semaines, Boris se dirigeait vers un deuxième anniversaire triomphal en tant que Premier ministre. Il avait livré les vaccins miraculeux Covid en avance sur la plupart des pays du monde.

Toutes les personnes les plus à risque s’étaient vu proposer les deux jabs. Nous étions sur le chemin du retour à la vie normale et attendions avec impatience le Jour de la Liberté.

Aujourd’hui, cette brillante réussite est en péril. La folie des pings nous arrache notre liberté tant attendue.

‘EN PERIL’

Boris est enfermé dans une lutte avec le chancelier Rishi Sunak au sujet de notre dette nationale épouvantable – près de 3 000 milliards de livres sterling, y compris l’argent magique de la Banque d’Angleterre.

Ce gouvernement conservateur se comporte comme un État socialiste sous stéroïdes, injectant de l’argent comme de l’eau sur les retraites et l’aide sociale. Boris risque de transformer les conservateurs en une machine à dépenser téméraire qui ne laisse aucune place, même aux modérés travaillistes sensés.

L’argent continue d’affluer dans l’économie – presque aussi vite qu’il le fait.

Mais l’inflation est en hausse. Il faut avoir plus de 50 ans pour se souvenir de 1975, année où il a grimpé de 26 %, soit dix fois plus qu’aujourd’hui. Les taux hypothécaires ont atteint 15 pour cent.

Le personnel des supermarchés avait l’habitude de devancer les acheteurs, fixant de nouveaux prix sur la nourriture et d’autres produits.

Pour le moment tout semble calme. Mais un tsunami d’inflation et de dette impayable se profile à l’horizon.

Il menace de se briser au moment où Boris est prêt à briguer son deuxième mandat complet en tant que Premier ministre.