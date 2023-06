Boris Johnson a fait ce que le chien fait contre le lampadaire, dit son ancien patron Max Hastings

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien patron de Boris Johnson a déclaré que l’ancien Premier ministre n’était pas un « être humain décent » et avait ridiculisé le public alors qu’il était au n ° 10.

Max Hastings, qui était rédacteur en chef de Le télégraphe quotidien lorsque M. Johnson y travaillait, il a mis en évidence le comportement de son ancien employé après que le rapport du comité des privilèges eut révélé qu’il avait menti à plusieurs reprises au Parlement avant d’être complice d’une campagne d’abus et d’intimidation.

« Je ne déteste pas Boris Johnson. Il est ce qu’il a toujours été – faire ce que le chien fait contre le lampadaire », a déclaré M. Hastings à la BBC.

Le comité a déclaré qu’il aurait recommandé une suspension de 90 jours si l’ex-Premier ministre n’avait pas démissionné, et a conclu qu’il devrait être interdit de détenir un laissez-passer au Parlement.

L’ancien rédacteur en chef s’est dit terriblement triste que son ancien journal soit prêt à continuer à soutenir l’ancien Premier ministre.

M. Johnson a été correspondant du journal à Bruxelles, puis chroniqueur politique en chef dans les années 1980 et 1990.

M. Hastings a poursuivi: «Les personnes pour lesquelles je m’en prends sont les personnes qui l’ont soutenu et le soutiennent toujours à la Chambre des communes et au Parti conservateur alors que nous le connaissons pour ce qu’il est.

« Et juste pour dire ‘on s’en fiche s’il est un menteur en série, on s’en fiche s’il a ridiculisé le peuple britannique en faisant la fête pendant que le pays souffrait – tout ce qui nous intéresse, c’est que nous pensons qu’il peut gagner des élections et nous pensons que c’est un bon gars avec qui le public se réjouit » – je rejette passionnément cet argument, et je pense que nous devrions rejeter le genre de personnes prêtes à accepter cela.

« Nous voulons le rétablissement de la vérité en politique, et même si je doute que je vote conservateur aux prochaines élections, je veux que Rishi Sunak réussisse parce que je pense que c’est un être humain décent, ce que Boris Johnson n’est pas. »

Il a ajouté que son ancien employé avait fait une « pagaille de copains » à Downing Street. « Tous les problèmes vitaux auxquels est confrontée la vie britannique … Johnson nous a tous ridiculisés à Downing Street et il ne doit plus jamais être autorisé à le faire. »