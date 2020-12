Sir David King, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré L’indépendant que la pandémie «décollait à nouveau de manière assez spectaculaire», soulignant une augmentation des transmissions à Londres, dans les régions du sud-est et de l’est.

Tirant la sonnette d’alarme sur le sursis prévu de cinq jours pendant la période des fêtes – permettant aux individus de voir leurs proches dans des bulles limitées -, il a déclaré que cela pourrait se révéler être un événement «super-épandeur» avec une augmentation des cas dans les premières semaines de 2021.

L’avertissement de Sir David, qui préside le groupe Independent Sage, intervient alors que le Premier ministre se prépare à examiner les mesures à plusieurs niveaux en Angleterre lors d’une session du Comité des opérations Covid du gouvernement mercredi.

Le mois dernier, M. Johnson a évoqué la possibilité que certaines zones puissent être abaissées d’un niveau, comme il l’a dit au pays dans une allocution télévisée de Downing Street: «Votre niveau n’est pas votre destin. Chaque zone a les moyens de s’échapper.

Des zones telles que le Grand Manchester, qui fait face à de sévères restrictions depuis les mois d’été, pourraient être ramenées au niveau 2, permettant aux pubs et aux restaurants d’ouvrir à nouveau leurs portes aux clients avant la période des fêtes.

Mais compte tenu de l’augmentation des cas de virus dans certaines parties de Londres et du Kent, il y a maintenant une chance considérable que des millions de personnes supplémentaires soient confrontées à de plus grandes restrictions des libertés.

Interrogé sur la question de savoir si des régions d’Angleterre devraient être abaissées d’un niveau la semaine prochaine, a déclaré Sir David L’indépendant: « Non, absolument pas. »

«Je dis simplement où c’est maintenant le pire et c’est parce que le taux d’augmentation a été le plus rapide dans ces domaines. Le nord-ouest est descendu, mais il est descendu d’un niveau très élevé. Le nord-est aussi.

Sur la situation actuelle, Sir David a ajouté: «Il est très, très clair que la pandémie en Angleterre et au Pays de Galles décolle à nouveau de façon dramatique en ce moment et si vous démolissez l’Angleterre, c’est en fait Londres, le sud-est et l’est qui , des niveaux très élevés.

«Les taux de cas les plus élevés d’Angleterre par habitant sont maintenant à Londres. Quittez-vous Londres au niveau deux? Évidemment pas. »

Le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) a révélé vendredi que le nombre de reproduction – ou valeur R – des transmissions de virus à travers le Royaume-Uni avait augmenté d’une fraction et se situe maintenant entre 0,9 et 1.

Cependant, les scientifiques ont ajouté qu’ils n’étaient pas convaincus que R était inférieur à 1 dans toutes les régions anglaises, en particulier à Londres, à peine 24 heures après que le secrétaire à la Santé Matt Hancock a suggéré qu’il y avait des «hausses inquiétantes» non seulement dans la capitale, mais dans certaines parties du sud-est. et à l’est.

Sadiq Khan, le maire de Londres, a également déclaré L’indépendant la hausse des cas était «une réelle préoccupation», déclarant: «Une augmentation des cas met plus de pression sur notre NHS déjà tendu et un passage aux restrictions de niveau 3 aurait un impact terrible sur nos industries hôtelières et culturelles, qui ont déjà souffert si beaucoup cette année.

«La réalité est qu’à moins que la propagation du virus ne recommence à ralentir, nous sommes confrontés à de nouvelles restrictions imposées.»

S’il a ajouté que le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 a fourni «un peu de lumière au bout du tunnel», il a poursuivi: «Il faudra du temps avant que toutes les personnes vulnérables soient protégées, nous devons donc tous continuer à faire notre peu pour les garder en sécurité.

« Nous avons un long hiver à venir et devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter une nouvelle augmentation des cas ou le besoin de restrictions supplémentaires. J’exhorte tous les Londoniens à continuer à suivre les règles et à jouer leur rôle dans la protection de leurs familles, de nos entreprises et de notre NHS. . »

John Ashton, ancien directeur régional de la santé publique pour le nord-ouest de l’Angleterre et auteur de Aveuglé par Corona, a déclaré que les ministres devraient agir de toute urgence pour faire passer Londres au niveau 3, ajoutant: «Ils devraient le faire maintenant, ils devraient le faire cet après-midi.

«Ce sera l’un des week-ends de shopping les plus importants de l’année – imaginez ce que cela va être sur Oxford Street et le week-end.

«C’est ce qui va se passer ce week-end et a le potentiel ce week-end d’être un événement épandeur massif. Dans des espaces clos, mais ils auront ensuite quelque chose à manger lorsqu’ils auront fini de faire leurs courses dans un café ou un restaurant. »

Soulignant qu’une troisième vague de virus pourrait commencer à Londres, M. Ashton a poursuivi: «Mon conseil est qu’ils devraient déplacer Londres au niveau 3 cet après-midi.

«Mon conseil est qu’ils ne devraient apporter aucun changement à la baisse entre maintenant et Noël et qu’ils doivent vraiment lancer une campagne médiatique d’ici Noël pour dire aux gens qu’ils ont obtenu ces libertés, mais qu’ils ne devraient vraiment pas utiliser leur. »

La professeure Susan Michie, membre de Sage, a également exhorté les gens à reconsidérer le fait de passer du temps avec leur famille pendant la période des fêtes. «Nous sommes dans une situation extrêmement risquée», dit-elle L’indépendant.

«Si vous associez cela aux messages du gouvernement sur les gens qui se voient pendant cinq jours avec deux autres ménages.

«Le message principal à mon avis devrait être que s’il vous plaît, pensez à organiser vos fêtes de famille et vos vacances l’été prochain. Ayez vos célébrations de Noël l’été prochain. Cet hiver, concentrez-vous vraiment sur la sécurité de vos proches. Si vous voulez assurer la sécurité des gens, le meilleur moyen est de ne pas les voir physiquement.

Gabriel Scally, président de l’épidémiologie et de la santé publique à la Royal Society of Medicine et membre d’Independent Sage, a déclaré que le gouvernement devrait repenser le sursis de Noël et a exhorté les membres du public à être «extraordinairement prudents».

Lorsqu’on lui a demandé si le pays faisait face à une troisième vague de Covid-19, il a déclaré: «C’est presque inévitable si nous abaissons le niveau des restrictions pendant une période simplement parce que cela couvrait Noël – pourquoi feriez-vous cela?

«En termes de virus, c’est une occasion parfaite pour qu’il se propage. Les gens qui voyagent partout, les gens qui prennent l’avion, les gens qui rentrent à la maison pour Noël, vont-ils s’auto-isoler pendant deux semaines? J’en douterais beaucoup. Tous ces facteurs indiqueraient des conditions presque parfaites pour que le virus se propage. »

S’exprimant lors du briefing de Downing Street Covid-19 la semaine dernière, le professeur Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre, a souligné qu’une troisième vague de virus n’était « pas inévitable », mais a ajouté: « La façon dont nous l’empêchons est tout le monde, tout le monde. nous, nous rassemblons et décidons réellement que nous voulons essayer de nous en tenir aux conseils qui sont là.

Concernant l’assouplissement des restrictions entre le 23 et le 27 décembre, le professeur Whitty a exhorté les membres du public à être prudents et à «accepter que Noël soit une période où nous pouvons faire les choses, c’est la raison pour laquelle les règles sont assouplies, mais ce n’est pas le cas. signifie que nous devons faire des choses ».