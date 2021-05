Boris Johnson a exhorté à annuler les menaces des conservateurs contre le chien de garde des élections enquêtant sur «  de l’argent contre des coussins  »

Boris Johnson est sous pression pour annuler les menaces des conservateurs d’abolir le chien de garde des élections au Royaume-Uni pendant qu’il enquête sur son « argent contre des coussins ».

Les travaillistes et les démocrates libéraux ont également appelé les conservateurs à cesser toutes les attaques contre la commission électorale et à permettre à l’organisme de mener son enquête «de manière indépendante et sans crainte ni faveur».

La commission a déclenché un tremblement de terre politique la semaine dernière lorsqu’elle a lancé une enquête officielle sur la récente rénovation de l’appartement de M. Johnson à Downing Street, affirmant qu’il y avait des « motifs raisonnables » de soupçonner que des infractions pourraient avoir été commises.

Mais l’avenir de la commission semble incertain après qu’on lui a dit l’année dernière de réformer ou de faire face à l’abolition par Amanda Milling, coprésidente du parti conservateur et ministre sans portefeuille au cabinet du cabinet.

Après l’annonce de l’enquête de cette semaine, Sir Iain Duncan Smith, l’ancien chef conservateur, a également critiqué le corps en déclarant: « Pour eux, faire cette annonce – et le moment choisi – me semble très discutable. Sa réputation est en lambeaux à cause de son très mauvais comportement au cours de la campagne Vote Leave. »

Cat Smith, le ministre fantôme du Labour pour la démocratie, a accusé les conservateurs de tentatives d’intimidation de la Commission électorale, a-t-elle dit «tout droit sorti du livre de jeu du Parti républicain».

«Ce n’est qu’une partie d’une stratégie concertée des conservateurs pour supprimer le contrôle et la responsabilité appropriée», a-t-elle déclaré.

«Le gouvernement conservateur doit faire une déclaration claire pour révoquer ces menaces.

Ed Davey, le chef libéral démocrate, a également écrit à Mme Milling, avertissant que pendant que l’enquête de la commission est en cours «il serait tout à fait inapproprié pour vous de continuer à faire des menaces quant à son avenir».

Il a ajouté que le chien de garde « ne doit avoir aucune raison de croire que ses conclusions dans cette enquête pourraient avoir des répercussions pour la Commission de la part de ce gouvernement ».

Le public n’aura confiance dans le résultat de l’enquête que si «vous et votre parti cessez immédiatement toute attaque contre la Commission et permettez-leur d’opérer de manière indépendante et sans crainte ni faveur».

Les appels ont été soutenus par Sir Alistair Graham, ancien président du Comité des normes de la vie publique.

Il a décrit la suggestion de la présidente conservatrice en août dernier selon laquelle la commission pourrait être abolie comme une «forme d’intimidation».

Pendant toute la durée de l’enquête, la Commission électorale «devrait faire son travail conformément à la législation sans que les politiciens n’interviennent de quelque manière que ce soit. Ce sont des indépendants; corps, ils devraient être autorisés à opérer de manière indépendante », a-t-il déclaré.

La Commission électorale est perçue comme un bugbear particulier des Brexiteers.

En 2018, le chien de garde a imposé une amende de 61000 £ à la permission de voter, la campagne pro-Brexit soutenue par M. Johnson, qui a nié les actes répréhensibles.

Le député conservateur et Brexiteer Peter Bone a également accusé la commission d’être «arrogante, incompétente et vindicative».

Dans le passé, les initiés de la Commission électorale se sont montrés pessimistes en privé, car ils pouvaient retarder les tentatives des conservateurs de supprimer ou de réformer le chien de garde.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: «Nous pensons que tous les dons à déclarer ont été déclarés et publiés de manière transparente et correcte par la Commission électorale.

«Nous continuerons à travailler de manière constructive avec la Commission électorale sur cette question.

«Tant qu’une enquête est en cours, nous ne ferons aucun commentaire supplémentaire.»