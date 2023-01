Boris Johnson “a été invité à cesser de demander des conseils financiers au président de la BBC”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a reçu l’ordre de cesser de demander à Richard Sharp des “conseils” sur ses “questions financières personnelles”, quelques jours seulement avant que M. Sharp ne soit annoncé comme nouveau président de la BBC, a-t-on rapporté.

Le Premier ministre de l’époque, M. Johnson, aurait été averti par des responsables le 22 décembre 2020 de cesser de discuter de ses arrangements financiers avec M. Sharp, qui devait être nommé président de la BBC le 6 janvier 2021.

L’ancien banquier a été appelé à se retirer après qu’il est apparu qu’à la fin de 2020, il avait présenté Sam Blyth au secrétaire du Cabinet Simon Case pour discuter de la question de savoir si M. Blyth, un cousin éloigné de M. Johnson que M. Sharp connaît depuis plus de 40 ans, pourrait se porter garant d’une facilité de prêt pour le Premier ministre.

M. Sharp avait précédemment déclaré qu’il resterait en place, le président de la BBC devant être interrogé par les députés le mois prochain sur la controverse.

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré que M. Sharp n’avait “jamais donné de conseils financiers à Boris Johnson, et M. Johnson ne lui avait pas non plus demandé de conseils financiers”.

Ils ont ajouté: « Ni M. Johnson ni quiconque agissant en son nom n’a jamais su que Sam Blyth était envisagé pour un rôle au British Council, et M. Johnson n’a eu aucune discussion avec Sam Blyth ou qui que ce soit d’autre à propos d’un tel rôle.

“Ni M. Johnson ni quiconque agissant en son nom n’a parlé à qui que ce soit au sein du FCDO concernant M. Blyth pour une nomination publique.”

Le Sunday Times, citant une note de service divulguée du Cabinet Office, a déclaré que des conseils avaient été émis par le haut fonctionnaire M. Case après que M. Johnson et M. Sharp aient demandé conseil pour accepter le prêt de 800 000 £ de M. Blyth.

M. Johnson aurait obtenu le prêt en février 2021.

Le journal cite des conseils émis par M. Case, qui a déclaré: “Compte tenu de l’annonce imminente de Richard Sharp en tant que nouveau président de la BBC, il est important que vous ne lui demandiez plus son avis sur vos questions financières personnelles.”

Le président de la BBC, Richard Sharp (Médias PA)

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré que «tout au long de ce processus, comme le démontrent les documents obtenus par le Sunday Times, M. Johnson a suivi les conseils et pris les mesures nécessaires pour garantir la probité. Toutes les déclarations ont été faites correctement ».

Le commissaire aux nominations publiques William Shawcross a déjà déclaré qu’il prévoyait d’enquêter sur la nomination de M. Sharp au poste de président de la BBC, à la suite de la première série de rapports la semaine dernière.

M. Sharp a déclaré à BBC News la semaine dernière qu’il était “à l’aise” avec la manière dont le processus avait été mené.

Le journal rapporte également que M. Blyth était apparu sur une liste du ministère des Affaires étrangères de quatre candidats recommandés lors de la recherche du directeur général du British Council, ses liens familiaux avec M. Johnson n’ayant pas été révélés aux hauts responsables du conseil.

M. Blyth a déclaré au journal qu’il s’était exclu le 7 décembre 2020 et qu’il n’avait pas officiellement postulé.

“Je pense que mon nom a peut-être été suggéré par des fonctionnaires qui tentaient d’identifier des candidats potentiels au stade de la recherche du processus de nomination”, a-t-il déclaré.

La whip en chef libérale démocrate Wendy Chamberlain a appelé le gouvernement à publier le registre interne des intérêts de M. Johnson.

Elle a déclaré: «Comment Johnson peut-il prétendre que Richard Sharp ne savait rien de ses finances personnelles alors que des responsables lui ont explicitement dit de cesser de lui demander des conseils financiers?

« Le public en a assez de ces mensonges sans fin et des dissimulations des conservateurs. Ce gouvernement doit être clair et publier tous les documents pertinents, y compris le registre interne des intérêts de Boris Johnson, afin que nous puissions aller au fond des choses. »

M. Sharp a déclaré la semaine dernière qu ‘”après avoir eu une discussion avec le secrétaire du Cabinet sur la manière d’éviter les conflits et la perception des conflits, je me suis senti à l’aise et je pense toujours qu’il n’y avait pas de conflit car à ce stade, ce que je cherchais à faire était de m’assurer que le processus a été suivi exactement par le livre, et que le processus n’avait pas commencé, d’aucune sorte, en termes de soutien que Sam (Blyth) allait fournir au Premier ministre ».

“J’avais clarifié et convenu avec le secrétaire du Cabinet, nous avions tous les deux le jugement que j’avais évité un conflit ou une perception de conflit.”