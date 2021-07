Boris Johnson a été assez courageux pour voir à travers la Journée de la liberté

DONC c’est certain. Une semaine aujourd’hui, la Grande-Bretagne sera exempte de bordures Covid.

Nous nous réjouissons que Boris Johnson ait eu le courage de le mener à terme.

Quand ces nombreuses critiques de Boris, amplifiées par Twitter et un média qui le déteste sur le Brexit, vont-elles enfin lever les derniers carcans ? Crédit : Reuters

Et, ne vous y trompez pas, il a fallu du courage pour affronter les fauteurs de troubles de la gauche, y compris certains des « experts » de Sage qui le conseillent.

Le public est majoritairement derrière lui, comme le révèlent les sondages.

Ainsi en est-il en fait des travaillistes – mais avec une chicane qu’ils sont obligés de faire pour justifier « l’opposition ».

C’est bien sûr un appel délicat pour le n ° 10 avec des infections qui montent à nouveau en flèche. Bien sûr, il vaudrait mieux qu’ils s’effondrent.

Mais s’opposer uniquement sur cette base est à courte vue.

On peut bien sûr écarter les extrémistes du « zéro Covid ». Ils regardent l’Australie et la Nouvelle-Zélande et pensent que la Grande-Bretagne, un pays et une économie beaucoup plus vastes et une plaque tournante internationale, pourrait également devenir une forteresse jusqu’à ce que nous ayons éliminé le virus.

C’est un fantasme. Même Down Under, où d’énormes nouveaux blocages sont imposés sur un seul cas, on craint de plus en plus que leur isolement ne dure des années.

Cela ne dérangerait pas la gauche dure britannique, qui salive à force de restreindre et de contrôler des millions de vies. Mais cela ne doit pas arriver ici.

‘SI PAS MAINTENANT QUAND?’

Des voix saines plaident pour un retard de quelques semaines. Sauf que cela signifierait un assouplissement des restrictions en automne ou en hiver – lorsque les écoles reviennent, le temps devient plus froid et les fenêtres fermées offrent au virus des conditions idéales pour se propager.

Certaines modélisations montrent que cela s’avérerait pire à long terme, avec une vague plus importante et plus meurtrière au printemps prochain.

La question est donc : « Si ce n’est pas maintenant, quand ?

L’année prochaine? L’industrie de l’événementiel serait alors anéantie. Les cinémas et les théâtres seraient terminés.

Les blocages ont des coûts horribles que leurs défenseurs reconnaissent rarement. Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a évoqué hier deux suicides dans une usine frappée par des restrictions.

Mis à part les dommages économiques gigantesques, le bilan sur notre santé mentale d’un nouveau retard s’avérerait catastrophique.

Bien que la croissance des infections soit abrupte, les vaccins ont réduit les décès et les hospitalisations. Et « long Covid », alors que nous ne le souhaitons à personne, n’est tout simplement pas une crise suffisamment grave pour justifier des restrictions nationales.

Il est important de noter que la seule véritable objection du Labour est que les masques restent obligatoires à l’intérieur dans les lieux publics.

Boris pense qu’ils devraient être « une attente ». C’est couper les cheveux en quatre.

Nous doutons que la différence ait un effet sur les infections. Les masques obligatoires ne les ont pas empêchés de monter en flèche, après tout.

Les dés sont jetés. Et The Sun espère et croit qu’un été doré nous attend.