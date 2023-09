Boris Johnson a « enterré la tête dans le sable » sur Covid pour régler le Brexit, selon l’ancien ministre conservateur de la Santé

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement de Boris Johnson a adopté une « mentalité d’autruche, la tête dans le sable » au début de la pandémie de Covid et était plutôt obsédé par le Brexit, a déclaré un ancien ministre conservateur de la Santé.

Lord Bethell, ministre de la Santé de mars 2020 à septembre 2021, a déclaré que Downing Street « ne voulait pas donner la priorité à la pandémie » lorsqu’elle est apparue pour la première fois, « même si les preuves de la menace s’accumulaient ».

Il a également déclaré que les responsables ne voulaient pas qu’il parle de l’impact économique potentiel des politiques de Covid telles que les confinements et qu’ils le supprimeraient de ses discours.

S’adressant à l’Institute for Government dans le cadre de sa série d’entretiens approfondis avec d’anciens ministres sur leur mandat, Lord Bethell a déclaré : « Le n°10 ne voulait pas donner la priorité à la pandémie au début de 2020, même si les preuves étaient croissante – il y avait une mentalité d’autruche et de la tête dans le sable après les élections, que j’ai revu autour de l’invasion de l’Ukraine.

« Sa priorité, et ce qu’on nous a répété à maintes reprises, était le Brexit et le nivellement par le haut. « Nous devons réaliser le Brexit, afin que votre pandémie puisse tranquillement s’occuper de vos propres affaires, s’il vous plaît », nous a-t-on dit.

«Nous avons donc passé plusieurs semaines à nous en débarrasser, puis ils ont fini par s’y mettre. Après cela, nous avons eu beaucoup d’interventions irrégulières. En yiddish, cela s’appelle ‘kibitzing’ : interférence erratique et mal informée.»

Lord Bethell a déclaré que la coordination du gouvernement s’était « bien améliorée » après que l’ancien principal conseiller de M. Johnson, Dominic Cummings, ait quitté Downing Street en novembre 2020.

Ses inquiétudes concernant la complaisance du gouvernement surviennent alors que les craintes grandissent concernant la nouvelle variante Pirola, les scientifiques avertissant que le Royaume-Uni a « baissé la garde » après avoir réduit les tests et la surveillance hebdomadaire des infections.

Le gouvernement a avancé la semaine dernière sa campagne de rappel d’automne du vaccin Covid en réponse à la découverte de la nouvelle variante, qui présente un nombre similaire de mutations à Omicron et Delta et a été détectée au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays à travers le monde.

Trois cas de Pirola – également connu sous le nom de Covid BA.2.86 – ont été détectés au Royaume-Uni car des traces de la variante ont été détectées dans les eaux usées.

Il a été détecté dans huit pays, avec 10 cas au Danemark, quatre en Suède, quatre aux États-Unis, deux au Portugal, deux en Afrique du Sud et un au Canada et en Israël respectivement.

Le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste et responsable de la réponse Covid à l’OMS, a déclaré que des informations très limitées étaient disponibles sur la souche nouvellement découverte.

Cependant, les symptômes comprennent un écoulement nasal, des maux de tête, de la fatigue, des éternuements et un mal de gorge.

L’UKHSA a déclaré que les cas britanniques ne semblent pas avoir été contractés à l’étranger. Chaque infection a été identifiée grâce à des tests hospitaliers et les patients n’avaient « aucun antécédent de voyage récent connu grâce aux données collectées régulièrement ».