Boris Johnson a encouragé Rees-Mogg à « douleur dans le dos de Sunak », affirme un ancien spin doctor

Boris Johnson a dit à Jacob Rees-Mogg d’être une « douleur dans le dos » pour Rishi Sunak au milieu d’une dispute sur le Brexit, a affirmé Guto Harri.

Le spin doctor de l’ancien Premier ministre a déclaré que M. Johnson avait donné à M. Rees-Mogg « carte blanche » pour « marcher sur des orteils » au Trésor.

M. Rees-Mogg, alors qu’on lui offrait le poste de secrétaire du cabinet, a averti le Premier ministre que M. Sunak était « devenu natif » sur la politique du Brexit, a affirmé M. Harri.

Le spin doctor a déclaré: « Il a averti le Premier ministre qu’à propos du Brexit, il pensait que le gouvernement en était arrivé au point où il essayait délibérément de maintenir le Royaume-Uni, dans ce qu’il a appelé, « l’orbite lunaire de l’UE ».

« Il a averti que le chancelier Rishi Sunak était » devenu natif « . »

M. Harri a fait cette affirmation dans ses mémoires de podcast, Sans précédent : à l’intérieur de Downing Street. Il a déjà plaisanté en disant que M. Johnson voulait « éliminer » l’enquêteur du Partygate, Sue Gray, avec une « attaque de drone » et a affirmé que l’ancien Premier ministre « s’était opposé » au roi Charles pour avoir qualifié la politique rwandaise du gouvernement d' »épouvantable ».

Dans le dernier épisode, M. Harri a déclaré que le Premier ministre voulait que M. Rees-Mogg donne un « coup de pied massif » au Trésor.

M. Rees-Mogg, a-t-il dit, a répondu en plaisantant sur la petite taille de M. Sunak, affirmant qu’il devrait « marcher sur quelques petits orteils » dans le département.

« Boris, après un petit rire, lui a donné carte blanche pour être un casse-pieds pour le Trésor et pour Rishi Sunak. Ses mots tout simplement, « allez-y », a déclaré M. Harri.

Il a également affirmé que les responsables étaient initialement « anxieux » quant à la manière de présenter au public la politique d’asile du gouvernement au Rwanda.

« Je me souviens avoir regardé autour de la salle et tout le monde était anxieux, parce que la première chose qui venait à l’esprit de la plupart des gens quand vous disiez : « Nous envoyons des gens au Rwanda » était une image horrible et obsédante de tribus génocidaires brandissant des machettes qui traversaient il y a des décennies », a-t-il déclaré.

M. Harri a déclaré que « la plupart des gens » n’avaient pas réalisé que la nation africaine avait « avancé à pas de géant » ces dernières années. Bien qu’il ait ajouté qu’un opposant clé à la politique restait dans le prince de Galles, aujourd’hui roi Charles III.

« Ce n’est pas une bonne idée pour un royal non élu d’être en désaccord avec le gouvernement élu du jour, même si les gens pourraient être d’accord avec le royal non élu », a-t-il déclaré.

Avant un sommet l’été dernier dans la capitale rwandaise, Kigali, le roi Charles aurait critiqué le projet d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda.

Et M. Harri a déclaré qu’il avait fallu « beaucoup de va-et-vient » pour éviter un moment embarrassant lorsque les deux se sont rencontrés.