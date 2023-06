Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur au sujet des fêtes de verrouillage, selon un comité

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur au sujet des partis bafouant le verrouillage qui ont sapé sa crédibilité et contribué à sa chute, a déclaré jeudi un comité de législateurs après une enquête d’un an.

Un rapport cinglant du comité des privilèges de la Chambre des communes a conclu que les actions de Johnson et sa réponse au comité constituaient une violation si flagrante des règles qu’elles justifiaient une suspension de 90 jours du Parlement.

Bien qu’il s’agisse d’un acte d’accusation condamnant la conduite de l’ancien Premier ministre, la recommandation est en grande partie symbolique car Johnson a démissionné avec colère de son poste de législateur vendredi après que le comité l’a informé de ses conclusions.

« Nous avons conclu ci-dessus qu’en induisant délibérément la Chambre en erreur, M. Johnson a commis un grave outrage », indique le rapport du comité. « L’outrage était d’autant plus grave qu’il a été commis par le Premier ministre, le membre le plus ancien du gouvernement. Il n’y a aucun précédent pour qu’un Premier ministre ait été accusé d’avoir délibérément induit la Chambre en erreur. »

Le comité a également déclaré que Johnson ne devrait pas se voir accorder un laissez-passer pour les terrains du Parlement.

Le groupe COVID-19 Bereaved Families for Justice UK a déclaré que le rapport du comité était un rappel douloureux que pendant qu’ils disaient au revoir à leurs proches sur Zoom, le Premier ministre organisait des fêtes.

« Johnson n’a montré aucun remords », a déclaré David Garfinkel, un porte-parole du groupe, dans un communiqué. il a encore menti quand il a dit que les règles n’avaient pas été enfreintes… et il a menti depuis qu’il l’a nié encore et encore. »

Johnson s’en prend aux conclusions du rapport

Johnson, 58 ans, a riposté dans une déclaration teintée de fureur. Il a décrit le comité comme un « tribunal kangourou » qui a mené une « chasse aux sorcières » pour le chasser du Parlement. La majorité des sept membres du panel sont issus du parti conservateur de Johnson.

« Le comité dit maintenant que j’ai délibérément induit la Chambre en erreur, et au moment où j’ai parlé, je cachais consciemment à la Chambre ma connaissance d’événements illicites », a déclaré Johnson. « C’est de la foutaise. C’est un mensonge. Pour arriver à cette conclusion dérangée, le comité est obligé de dire une série de choses qui sont manifestement absurdes, ou contredites par les faits. »

Le chef de l’opposition Keir Starmer du Parti travailliste est montré sur un écran de télévision alors que Johnson écoute pendant la session du 22 mars dans « partygate ». (Chambre des communes/Parlement britannique/The Associated Press)

Le rapport n’est que le dernier épisode du scandale du « partygate » qui a distrait les législateurs depuis que les organes de presse locaux ont révélé que des membres du personnel de Johnson avaient organisé une série de fêtes en 2020 et 2021 lorsque de tels rassemblements étaient interdits par les restrictions pandémiques. L’ensemble de la Chambre des communes va maintenant débattre du rapport du comité et décider s’il est d’accord avec les conclusions du panel et les sanctions recommandées.

Johnson a démissionné de son poste de législateur vendredi après que le comité l’ait informé à l’avance qu’il serait sanctionné.

Mercredi, la veille de la publication du rapport, Johnson a également appelé le membre conservateur le plus ancien du panel, Bernard Jenkin, à démissionner après avoir affirmé qu’il avait lui-même enfreint les restrictions en cas de pandémie.

Daisy Cooper, chef adjointe des libéraux démocrates de l’opposition, a déclaré que cette décision était une « tactique de distraction typique de Boris Johnson qui ne change rien au fait qu’il a enfreint la loi et menti à ce sujet ».

Mais l’ancien Premier ministre reste populaire auprès de certains membres du parti, dont le député Brendan Clark-Smith, qui a qualifié le rapport de « méchant » et de « vindicatif ».

« Je ne soutiendrai pas les recommandations et je m’exprimerai contre elles publiquement et à la Chambre lundi », a-t-il déclaré.

La décision de Johnson de quitter le Parlement signifie qu’il ne peut plus être suspendu, et son siège d’Uxbridge et de South Ruislip sera contesté lors d’une élection spéciale en juillet.

Johnson et sa femme, Carrie, ont été condamnés à une amende par la police métropolitaine l’année dernière pour avoir enfreint les lois COVID-19 lors d’une fête d’anniversaire pour Johnson en juin 2020 dans sa résidence et son bureau de Downing Street.

Le comité a examiné six rassemblements au 10 Downing Street et a constaté « qu’il n’y avait aucune distanciation sociale évidente à aucun des événements pour lesquels le comité a des photographies, et nous avons des preuves directes du manque de distanciation sociale des témoins ».

Le comité a déclaré: « Nous sommes arrivés à la conclusion que certains des démentis et explications de M. Johnson [about the gatherings] étaient si malhonnêtes qu’elles étaient de par leur nature même des tentatives délibérées d’induire en erreur le Comité et la Chambre, tandis que d’autres ont fait preuve de délibération en raison de la fréquence avec laquelle il a fermé son esprit à la vérité. »

Une enquête plus large sur la réponse au COVID-19 commence

L’actuel Premier ministre Rishi Sunak faisait également partie des dizaines de personnes auxquelles des amendes ont été infligées pour une série de fêtes de bureau et de « vendredis à l’heure du vin » en 2020 et 2021 dans les bâtiments gouvernementaux.

Les révélations des rassemblements alimentés par l’alcool, qui ont eu lieu à une époque où des millions de personnes n’avaient pas le droit de voir leurs proches ou même d’assister aux funérailles familiales, ont provoqué la colère de nombreux Britanniques et ajouté à une série de scandales éthiques qui ont entraîné la chute de Johnson. Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre en juillet 2022 après un exode massif de responsables gouvernementaux protestant contre son leadership.

Johnson a reconnu les législateurs trompeurs lorsqu’il leur a assuré qu’aucune règle n’avait été enfreinte, mais il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas fait délibérément.

En mars, il a déclaré au comité qu’il « croyait honnêtement » que les cinq rassemblements auxquels il avait assisté, y compris l’envoi d’un membre du personnel et sa propre fête d’anniversaire surprise, étaient des « rassemblements de travail licites » destinés à remonter le moral des membres du personnel surmenés aux prises avec une maladie mortelle. pandémie.

Johnson a accepté fin 2021 de mener une enquête publique sur la gestion par le gouvernement britannique de la réponse au COVID-19 après la pression des familles endeuillées. Cette enquête a commencé mardi et doit tenir des audiences jusqu’en 2026.