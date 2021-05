Boris Johnson a défié Viktor Orban sur les droits de l’homme et la liberté des médias, selon le n ° 10

Le numéro 10 a insisté sur le fait que Boris Johnson a défié Viktor Orban pour ses violations des droits de l’homme et de la liberté des médias, lors de sa rencontre controversée avec le leader populiste hongrois.

Le Premier ministre a ignoré les critiques généralisées d’inviter l’allié de Vladimir Poutine à Downing Street, malgré sa sape notoire de la démocratie et ses attaques contre les minorités.

Le groupe de réflexion Freedom House a rétrogradé la Hongrie au rang de « partiellement libre » en raison d’« attaques soutenues contre les institutions démocratiques du pays ».

Il a également qualifié les migrants d’« envahisseurs musulmans » et de « poison », a fermé une station de radio critique et a été accusé d’utiliser des tropes antisémites.

Après la réunion, une porte-parole de Downing Street a déclaré : « Les dirigeants ont discuté de l’importance pour le Royaume-Uni et la Hongrie de travailler ensemble de manière bilatérale pour accroître la sécurité et la prospérité dans nos pays et pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique.

« Les dirigeants ont discuté de l'importance pour le Royaume-Uni et la Hongrie de travailler ensemble de manière bilatérale pour accroître la sécurité et la prospérité dans nos pays et pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique.

« Le Premier ministre a fait part de ses vives inquiétudes concernant les droits de l’homme en Hongrie, notamment l’égalité des sexes, les droits des LGBT et la liberté des médias.

« Les dirigeants ont également discuté d’un certain nombre de questions de politique étrangère, notamment la Russie, la Biélorussie et la Chine. Le Premier ministre a encouragé la Hongrie à user de son influence pour promouvoir la démocratie et la stabilité.

M. Orban a déclaré aux journalistes que le couple avait également parlé de trouver « un moyen de coopérer dans une période post-Brexit ».

Il n’est devenu que le deuxième dirigeant de l’UE à se rendre au Royaume-Uni depuis le Brexit, dans ce qui était largement considéré comme la tentative de M. Johnson de trouver de nouveaux alliés et d’envoyer un signal à ses principaux partisans.

Avant la réunion, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a affirmé qu’il serait « irresponsable » de ne pas « construire des relations bilatérales » avec M. Orban après le Brexit.

Mais, dans une lettre à M. Johnson, le leader libéral-démocrate Ed Davey a écrit : « Lorsque vous décidez d’inviter des dirigeants d’autres pays à Downing Street, votre choix compte.

« Cela envoie un signal à nos alliés, à nos partenaires, aux gens en Grande-Bretagne et dans le monde, des valeurs et des engagements du Royaume-Uni. »

Le dirigeant hongrois a empêché à deux reprises l’UE de publier des déclarations condamnant la Chine pour ses actions à Hong Kong.

Et, l’année dernière, il a poussé Bruxelles à lever les sanctions contre la Biélorussie, avant qu’un vol de Ryanair ne soit détourné la semaine dernière afin que les autorités puissent arrêter un éminent journaliste qui a critiqué le régime.