Boris Johnson a déclaré que «presque personne de moins de 60 ans ne va à l’hôpital» six mois après que Covid a mis PM en soins intensifs

Boris Johnson a affirmé que «peu de personnes de moins de 60 ans vont à l’hôpital» avec un coronavirus, suggèrent les messages Whatsapp partagés par son ancien conseiller Dominic Cummings, bien que le Premier ministre ait lui-même été hospitalisé au printemps dernier après avoir attrapé le virus à l’âge de 55 ans.

M. Johnson a été transféré aux soins intensifs lorsque son état « s’est aggravé » après avoir été admis à l’hôpital St Thomas avec des « symptômes persistants » en avril 2020.

Au total, M. Johnson a passé trois nuits en soins intensifs au cours de son séjour d’une semaine avec le coronavirus.

Dans un message vidéo après sa sortie de l’hôpital, il a déclaré que le NHS avait « sauvé ma vie, sans aucun doute » et a reconnu que « les choses auraient pu se passer dans un sens ou dans l’autre ».

Les temps du dimanche a rapporté à l’époque que les assistants et les hauts ministres pensaient que les chances que M. Johnson survive étaient « 50-50 ».

Avance rapide jusqu’au 15 octobre et les messages Whatsapp suggèrent que M. Johnson n’était apparemment pas ému par son admission à l’hôpital.

Dans un échange divulgué entre le Premier ministre et ses collaborateurs six mois après avoir été gravement malade à cause du virus, M. Johnson aurait écrit: «Je dois dire que j’ai été légèrement secoué par certaines des données sur les décès de Covid.

« L’âge médian est de 82 à 81 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors attrapez Covid et vivez plus longtemps.

« Presque tous les moins de 60 ans vont à l’hôpital (4 %) et parmi eux, pratiquement tous survivent. Et je n’achète plus tous ces trucs débordés du NHS. Les gens, je pense que nous devrons peut-être recalibrer.

Ses commentaires ont déclenché une réaction de colère des députés de l’opposition après avoir été révélés lors de la première interview télévisée de M. Cummings, avec la BBC.

« Des dizaines de milliers de personnes étaient déjà mortes à ce stade. Boris Johnson est une honte totale », a écrit David Lammy du Labour.

Richard Burgon a tweeté: « Encore des révélations choquantes sur l’attitude épouvantable du Premier ministre envers Covid. »

Jack Dromey a déclaré : « Les affirmations de Dominic Cummings sont vraiment choquantes. Si cela est vrai, ils montrent un mépris total pour le peuple britannique et son bien-être. »

Une porte-parole du numéro 10 a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger les vies et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs avis scientifiques.

«Le gouvernement qu’il dirige a mis en place le déploiement de vaccination le plus rapide d’Europe, sauvé des millions d’emplois grâce au programme de congé et empêché le NHS d’être submergé par trois blocages nationaux.

« Le gouvernement se concentre entièrement sur une sortie prudente de la pandémie et une meilleure reconstruction. »