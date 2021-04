BORIS Johnson sera informé que la distanciation sociale lors de grands événements peut être abandonnée après qu’un projet pilote n’a montré aucun pic dans les cas de Covid.

Les foules devraient pouvoir rentrer sans distanciation sociale à partir du 21 juin, tandis que les experts ont déclaré que les personnes plus âgées vaccinées devraient «sortir et socialiser».

Cela survient alors que les gens sont «terrifiés» par les messages que les choses ne reviendront peut-être jamais à la normale – malgré le succès du déploiement du vaccin.

Et après les premiers résultats des projets pilotes, le Premier ministre sera informé la semaine prochaine qu’il n’y a pas eu de pics de cas de Covid parmi les participants.

Avec des précautions telles que des entrées décalées et une bonne ventilation, les foules peuvent revenir à de grands événements sans se distancer – en suivant le suivi des matchs sportifs qui ont déjà eu lieu.

Une source proche du rapport, selon le Telegraph, a déclaré que les ministres apprendraient que les pilotes ont montré « qu’il existe des moyens efficaces de gérer les risques qui pourraient supprimer la nécessité d’avoir une distanciation sociale lors d’événements ».

Les conclusions seront présentées comme une «vue initiale» des scientifiques – avec d’autres événements pilotes à venir le mois prochain.

Avec des infections tombant en dessous de 50 pour 100 000 habitants dans plus de 95% du Royaume-Uni, les ministres affirment que la levée de toutes les restrictions est en vue.

RETOUR À ‘NORMALITÉ’

Le professeur Tim Spector OBE, qui dirige l’étude sur les symptômes de ZOE COVID, a déclaré au Mirror: «Les taux sont bas, nous n’en sommes pas encore sortis, mais nous pouvons être optimistes.

«Il ne faut pas trop s’inquiéter de rencontrer des gens à l’extérieur. Je pense que nous pouvons commencer à profiter de plus en plus de la vie tant que nous sommes sensés.

«C’est rassurant pour les personnes âgées qui s’isolent depuis un an et qui ont été double-vaccinées, de dire:« Écoutez les gars, votre risque est si faible, vous devriez sortir et socialiser.

«Deux personnes âgées vaccinées devraient pouvoir sortir et se faire un câlin.

«Nous ne sommes tout simplement pas honnêtes dans la mesure où les risques sont minimes pour les personnes qui sont double-vaccinées.

« Beaucoup de gens sont toujours terrifiés par les messages du gouvernement et risquent de ne jamais revenir à la normale. »

Les règles actuelles sur les coronavirus stipulent que vous devez vous tenir à deux mètres des personnes en dehors de votre foyer ou de la bulle de soutien.

Mais les Britanniques peuvent se réunir en plein air avec six personnes, ainsi que boire et dîner dans des lieux d’accueil en plein air.

Mais la distanciation sociale devrait être en place jusqu’au 21 juin au plus tôt, selon la feuille de route de Boris Johnson.

Les niveaux d’infection actuels sont parmi les plus bas enregistrés par les experts de l’application ZOE Symptom Tracker, avec seulement 757 infections enregistrées chaque jour en Angleterre.

Il y a actuellement 1 046 nouveaux cas symptomatiques de Covid au Royaume-Uni en moyenne, contre 1 165 cas quotidiens il y a une semaine.

Il s’agit d’une diminution de 10% par rapport à la semaine dernière et à la tête de l’étude, le professeur Spector a déclaré que les taux commencent à plafonner, faisant entrer le Royaume-Uni dans une nouvelle ère de la pandémie.

DÉPLACEMENT DU VACCIN

Trois régions n’ont également enregistré aucune nouvelle infection, il s’agit de l’Est de l’Angleterre, du Nord-Est et de l’Irlande du Nord.

Cela vient après que le professeur Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint de l’Angleterre, ait déclaré que les réunions entre des personnes entièrement vaccinées étaient « incroyablement sûres ».

Il a ajouté que l’Angleterre était «extrêmement proche» de permettre aux gens de se rencontrer à l’intérieur – mais que nous devions «tenir la ligne un tout petit peu plus longtemps».

Le professeur Van-Tam a averti qu’il y aurait des « obstacles sur la route » lorsque les restrictions de verrouillage de Covid seraient annulées.

Il a déclaré: «Je serais très confiant, scientifiquement, que si ces vaccins étaient réputés, alors en effet, il serait incroyablement sûr pour ces deux personnes de se rencontrer.»

Il a également noté que suivre les règles serait «parfois frustrant pour les gens, en particulier ceux qui ont reçu leurs deux doses, mais nous devons nous assurer de ne pas avoir à reculer à nouveau».

« J’ai le sentiment que nous sommes probablement au plus bas ou presque en ce moment en termes de niveau de maladie au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Le professeur Van-Tam a déclaré qu’il était «inconcevable» qu’il y ait une augmentation des cas à mesure que le mélange reviendrait.

Cependant, il a dit qu’il espérait que les vaccinations empêcheraient le NHS d’être submergé comme c’était le cas en hiver.