Boris Johnson a personnellement dit à Sir James Dyson qu’il «réglerait» un problème concernant le statut fiscal de son entreprise après avoir été contacté par l’inventeur britannique au plus fort de la pandémie.

Messages texte publiés par le BBC entre le Premier ministre et l’entrepreneur, suggèrent que Sir James, dont la société a annoncé que son entreprise déménagerait à Singapour en 2019, n’a pas été en mesure d’obtenir les assurances qu’il recherchait auprès du Trésor.

Les échanges auraient dû avoir lieu en mars 2020 – au début de la crise des coronavirus – lorsque les ministres ont appelé les entreprises à fournir des ventilateurs, mais il n’est pas clair si M. Johnson a divulgué la correspondance avec les responsables.

Sir James a écrit au Trésor pour lui demander l’assurance que son personnel n’aurait pas à payer d’impôt supplémentaire s’il venait au Royaume-Uni pour travailler sur le projet de ventilateur dans le cadre du Statutory Residence Test (SRT).

Cependant, lorsqu’il n’a pas reçu de réponse, le BBC signalé il a abordé la question avec le Premier ministre, lui disant dans un message texte que l’entreprise était prête, mais «malheureusement», il semblait que personne ne voulait qu’ils poursuivent.

conseillé Regardez en direct alors que Boris Johnson préside le briefing de Covid depuis Downing Street Brexit News – Live: Boris Johnson a dit à James Dyson qu’il « réparerait » l’impôt, car NI « voterait pour rester » au Royaume-Uni Inside Politics: Keir Starmer pousse un nouveau modèle de propriété pour le football

«Je vais le réparer tomo! Nous avons besoin de toi. Cela a l’air fantastique », a répondu M. Johnson, avant de lui envoyer un nouveau texto, en disant:«[Chancellor] Rishi [Sunak] dit que c’est corrigé !! Nous avons besoin de vous ici.

Lorsque Sir James a ensuite demandé une assurance supplémentaire, M. Johnson a répondu: «James, je suis le premier Lord of the Treasury et vous pouvez comprendre que nous vous soutenons pour faire ce dont vous avez besoin.»

Deux semaines plus tard, M. Sunak a déclaré au Comité du Trésor des Communes que le statut fiscal des personnes venues au Royaume-Uni pour apporter une aide spécifique pendant la pandémie ne serait pas affecté.

Le gouvernement a déclaré qu’il était juste de sécuriser l’équipement pour le NHS en «des temps extraordinaires», tandis que Sir James a déclaré qu’il était «absurde de suggérer que son entreprise faisait autre chose que chercher à se conformer aux règles du Trésor».

Dyson a commencé à développer un appareil de ventilation pour traiter les cas graves de Covid-19 en réponse aux appels des ministres, mais n’a pas fini par approvisionner la Grande-Bretagne après que le gouvernement a déclaré que les services n’étaient pas nécessaires en avril. Sir James a déclaré que cela coûtait 20 millions de livres à l’entreprise.

Cependant, le Parti travailliste a décrit les révélations comme «à couper le souffle», car les liens entre les ministres, les fonctionnaires et les entreprises font l’objet d’un examen minutieux au milieu du scandale de lobbying de Greensill Capital et des SMS de l’ancien Premier ministre David Cameron aux hauts ministres du gouvernement au nom de l’entreprise.

Inventeur britannique James Dyson (AFP via Getty Images)

Un porte-parole du parti a affirmé que M. Johnson était désormais «au centre du plus grand scandale de lobbying depuis une génération», en appelant le 10e numéro à accepter une «enquête complète et transparente sur le lobbying».

« Le Premier ministre semble avoir utilisé le pouvoir de son bureau pour remettre personnellement de l’argent public à un ami milliardaire sous la forme d’allégements fiscaux », ont-ils ajouté. «Si c’est vrai, il est plus clair que jamais qu’il y a une règle pour les conservateurs et leurs amis, une autre pour tout le monde.

En défendant l’action, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il était juste de prendre des mesures en des «temps extraordinaires» pour s’assurer que le service de santé disposait de l’équipement dont il avait besoin, ajoutant: «Au plus fort de la pandémie, il y avait de véritables craintes que nous nous épuisions rapidement. de ventilateurs, laissant le NHS incapable de traiter les patients et mettant de nombreuses vies en danger ».

«Comme le public s’y attendait, nous avons fait tout ce que nous pouvions en des temps extraordinaires pour protéger nos citoyens et avoir accès au bon équipement médical.»

Sir James a déclaré qu’il était «extrêmement fier» de la réponse de son entreprise «au milieu d’une urgence nationale», et qu’il «ferait de nouveau la même chose si on le lui demandait».

Il a dit au BBC: «Lorsque le Premier ministre m’a appelé pour demander à Dyson de construire de toute urgence des ventilateurs, j’ai bien sûr dit oui.

«Notre ventilateur a coûté à Dyson 20 millions de livres sterling, donnés gratuitement à la cause nationale, et il est absurde de suggérer que la correspondance urgente était autre chose que la recherche du respect des règles, car 450 personnes Dyson – au Royaume-Uni et à Singapour – ont travaillé 24 heures sur 24 sept jours par semaine pour construire des équipements potentiellement vitaux en cas de besoin urgent.

«Heureusement, ils n’étaient pas nécessaires car la compréhension médicale du virus a évolué. Ni Weybourne (la société de portefeuille de Dyson) ni Dyson n’ont bénéficié du projet; en effet, les projets commerciaux ont été retardés et Dyson a volontairement couvert les 20 millions de livres sterling de coûts de développement. »

«Aucun sou n’a été réclamé à aucun gouvernement, dans aucune juridiction, en relation avec Covid-19».