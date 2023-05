Boris Johnson a de nouveau renvoyé à la police pour avoir prétendument enfreint les règles de covid

La police de Thames Valley, qui est responsable du comté de Buckinghamshire – qui abrite Chequers, le manoir de campagne officiel du Premier ministre – a déclaré jeudi soir qu’elle enquêtait sur des allégations de « violations potentielles » des réglementations de protection de la santé en juin 2020 et mai 2021 sur le domaine.

LONDRES – L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a déjà été condamné à une amende pour avoir enfreint les règles de verrouillage des coronavirus, fait face à de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait enfreint davantage de réglementations strictes établies par son propre gouvernement au plus fort de la pandémie.

Les médias britanniques ont rapporté que le Cabinet Office aurait remis les entrées du journal officiel de Johnson, montrant des visites d’amis au domaine pendant la pandémie à un moment où il y avait des interdictions strictes de visites entre membres non familiaux.

« Des informations ont été révélées au cours du processus de préparation des preuves à soumettre à l’enquête Covid », a déclaré mercredi un porte-parole du Cabinet dans un communiqué. « Conformément aux obligations du code de la fonction publique, ce matériel a été transmis aux autorités compétentes et c’est désormais leur affaire. »

Les nouvelles affirmations interviennent au milieu d’une enquête sur «Partygate», le nom du scandale qui impliquait des rassemblements gouvernementaux arrosés à l’intérieur du bureau et de la résidence du Premier ministre de Downing Street à une époque où les fermetures et la distanciation sociale étaient strictement appliquées. Le scandale était l’un des nombreux qui ont contribué à l’effondrement de Johnson en tant que chef de la Grande-Bretagne et ont conduit à sa démission en juillet dernier après trois années calamiteuses au pouvoir.