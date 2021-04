Boris Johnson a été accusé d’avoir créé un chien de garde «édenté» à l’intérieur de Downing Street après avoir rejeté les recommandations de donner à son nouveau conseiller en éthique le pouvoir de lancer des enquêtes sur les mauvais comportements des ministres.

Selon un nouveau mandat, le conseiller indépendant sur les intérêts ministériels, Lord Geidt, sera autorisé à aborder M. Johnson en cas de faute, mais devra attendre le feu vert du Premier ministre avant d’ouvrir une enquête.

Et le Premier ministre conservera son pouvoir d’agir en tant que juge et jury sur le verdict de culpabilité et les punitions infligées aux ministres – même dans la première enquête de Lord Geidt, sur le bien-fondé du financement des rénovations de l’appartement de M. Johnson au-dessus du 11 Downing Street.

La Commission électorale a annoncé de façon sensationnelle qu’elle lançait sa propre enquête sur le radoub controversé de 88 000 £, déclarant qu’il y avait «des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs infractions ont pu se produire».

M. Johnson a esquivé les questions sur la question aux Communes, insistant sur le fait qu’il avait payé toutes les factures supérieures aux 30000 £ fournis annuellement par le contribuable, mais ne niant pas que le donateur conservateur Lord Brownlow avait initialement couvert la facture massive.

Un Premier ministre visiblement furieux a été qualifié de «major Sleaze» par Keir Starmer, qui a déclaré qu’il dirigeait une administration «embourbée dans la sleaze, le copinage et le scandale».

Sir Keir a également averti le Premier ministre qu’il devra démissionner s’il s’avère qu’il a menti aux Communes lorsqu’il a insisté, lors d’échanges enflammés aux questions du Premier ministre, qu’il n’avait jamais dit qu’il était prêt à voir «des corps s’entasser dans leur des milliers »plutôt que d’ordonner un troisième verrouillage.

Mais il y avait peu de signes de l’avalanche d’histoires de sleaze tournant les électeurs contre le Premier ministre, avec un sondage BMG pour L’indépendant une semaine avant des élections cruciales, les conservateurs étendent leur avance sur les travaillistes à quatre points, avec 39 pour cent contre 35 pour le parti Starmer.

Et M. Johnson lui-même a bénéficié d’une amélioration des taux de satisfaction, les électeurs affirmant qu’ils le préféraient en tant que Premier ministre au dirigeant travailliste par une marge de 40 à 24%.

Le Premier ministre a suscité des inquiétudes quant au fait qu’il laissera à l’avenir les ministres égarés d’une gifle sur le poignet, disant à la Commission des normes de la vie publique (CSPL) qu’il mettra fin à la convention «disproportionnée» selon laquelle les violations du code ministériel déclenchent automatiquement la démission .

Le président du CSPL, Lord Evans, a averti la semaine dernière que M. Johnson «risquerait la confiance du public» dans le système s’il ne donnait pas au nouveau conseiller le pouvoir de lancer des enquêtes de sa propre initiative. Il a signalé le mécontentement du comité au PM ignorant leur recommandation en disant qu’ils «examineraient» si le nouvel arrangement donnerait au pair de banc croisé la transparence et l’indépendance dont il a besoin pour faire le travail correctement.

Rachel Reeves du Labour a été plus directe: «Dans notre pays, la police n’a pas besoin de l’autorisation d’un voleur pour enquêter sur un cambriolage.

«Le Premier ministre ne peut pas être juge et jury du comportement de ses ministres – ou même de son propre comportement.

«Le Premier ministre ne devrait pas être en mesure de bloquer les enquêtes sur ses ministres ou sur lui-même lorsqu’il enfreint le code ministériel.»

L’ancien président de la CPSL, Alistair Graham, a exprimé sa crainte que le nouveau mandat stipule que les discussions de Lord Geidt sur d’éventuelles enquêtes auprès des ministres resteront privées.

« L’essentiel est de savoir si un conseiller qui soulève des préoccupations sur lesquelles le Premier ministre refuse d’enquêter est capable et disposé à rendre ces informations publiques », a déclaré Sir Alistair. L’indépendant.

« S’il est incapable de faire cela, cela le rend plutôt édenté. »

Compte tenu du «mauvais bilan» du Premier ministre en matière de contrôle des délits ministériels, le refus de M. Johnson de renoncer au pouvoir de bloquer les enquêtes et de décider de leur issue «soulève un point d’interrogation sur son engagement envers des normes élevées au sein du gouvernement», a déclaré l’ancien chien de garde des normes.

La campagne anti-corruption Transparency International a déclaré qu’elle avait identifié 30 violations potentielles du code ministériel au cours de l’année dernière seulement, dont beaucoup n’ont pas fait l’objet d’une enquête.

Le chef de la direction, Daniel Bruce, a déclaré que le fait de ne pas donner plus d’indépendance à Lord Geidt représentait «une occasion manquée majeure de renforcer les règles de responsabilisation des hauts responsables politiques».

La nomination de l’ancien secrétaire privé de la reine a mis fin à une attente de cinq mois pour le successeur de Sir Alex Allan, qui a démissionné après que M. Johnson ait annulé ses conclusions d’intimidation sur Priti Patel. Il est entendu que les candidats potentiels pour le rôle ont bridé à la perspective d’avoir besoin d’un feu vert du PM avant toute action.

Lord Geidt devrait indiquer au Premier ministre s’il doit déclarer les dons, cadeaux ou prêts liés à la rénovation de l’appartement dans le registre ministériel, qui a été retardé de quatre mois après sa date de publication prévue en décembre.

On pense que le parti conservateur a secrètement approuvé le paiement d’une facture de 58 000 £ il y a neuf mois, avec Lord Brownlow offrant plus tard de couvrir le coût. Le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston, a rapporté que le Premier ministre avait envisagé de demander de l’aide dès février. Cependant, Downing Street dit que M. Johnson a maintenant personnellement payé intégralement.

La Commission électorale, qui a déjà été menacée d’abolition ou de réforme par les conservateurs, a le pouvoir d’émettre un «avis de divulgation» de ses enquêtes, ce qui pourrait obliger le Premier ministre et le parti à divulguer des documents.

S’il ne parvient pas à obtenir les informations recherchées, un «mandat d’inspection» peut être utilisé pour fouiller les locaux – et des personnes peuvent également être tenues d’assister à des entrevues. Et en fin de compte, il a le pouvoir d’imposer des amendes allant jusqu’à 20 000 £, et peut également renvoyer des enquêtes à la police ou aux procureurs.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre n’avait pas encore été contacté par le chien de garde pour fournir des informations, mais qu’il coopérerait s’il était approché.

Son attaché de presse a déclaré: « C’est une question spécifique pour le Parti conservateur et ils fourniront toutes les informations nécessaires pour aider la Commission. »