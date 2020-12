« Grave problème entre l’Inde et le Pakistan », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, à propos des manifestations d’agriculteurs en cours en Inde.

Cela semble déroutant? Eh bien, tout le monde l’est.

Les manifestations des agriculteurs sont entrées dans le 15e jour jeudi. Des milliers d’agriculteurs ont manifesté depuis la fin du mois dernier sur les réformes adoptées en septembre qui ont assoupli les règles concernant la vente, la tarification et le stockage des produits agricoles qui avaient protégé les agriculteurs d’un marché libre sans entraves pendant des décennies.

Si vous n’êtes pas au courant de l’agitation en cours et que vous voulez savoir contre quoi les agriculteurs protestent, lisez ceci.

Les manifestations ont été décrites comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’humanité par les publications des médias internationaux qui l’ont largement couverte. De plus, des dirigeants étrangers comme le premier ministre canadien Justin Trudeau en ont également parlé, étendant leur soutien aux agriculteurs et respectant leur droit de manifester pacifiquement.

Ainsi, cela a été un peu surprenant lorsque le Premier ministre Boris Johnson a semblé confus au sujet des manifestations et a pensé qu’il s’agissait d’un problème entre l’Inde et le Pakistan.

Le député travailliste sikh britannique Tanmanjeet Singh Dhesi, qui a mené une campagne pour maintenir les manifestations des agriculteurs indiens contre les réformes agricoles du gouvernement dans les médias en Grande-Bretagne, a répété l’une de ses précédentes déclarations sur Twitter à la Chambre des communes lors de la session hebdomadaire des questions du Premier ministre (QP)

«De nombreux électeurs, en particulier ceux qui émanent du Pendjab et d’autres régions de l’Inde, et moi-même avons été horrifiés de voir des images de canons à eau, de gaz lacrymogène et de force brute utilisés contre des agriculteurs qui manifestaient pacifiquement. Cependant, il était réconfortant de voir ces mêmes agriculteurs nourrir les forces qui avaient reçu l’ordre de les battre ou de les réprimer. Quel esprit indomptable et il faut un type particulier de personnes pour faire cela », a déclaré le député de l’opposition.

« Alors, le Premier ministre (Johnson) transmettra-t-il au Premier ministre indien (Narendra Modi) nos angoisses sincères, nos espoirs d’une résolution rapide de l’impasse actuelle et convient-il que chacun a le droit fondamental de manifester pacifiquement? » questionna Johnson.

Un Boris Johnson confus a réitéré la position du gouvernement britannique selon laquelle tout différend entre l’Inde et le Pakistan revenait aux deux pays de régler bilatéralement.

Johnson, dans sa brève réponse, a ensuite abordé une question totalement indépendante. « Notre point de vue est que, bien sûr, nous avons de sérieuses inquiétudes sur ce qui se passe entre l’Inde et le Pakistan, mais ce sont avant tout des questions que ces deux gouvernements doivent régler et je sais qu’il apprécie ce point », a déclaré Johnson.

Dhesi, qui avait l’air visiblement perplexe, n’a pas tardé à s’adresser une fois de plus aux médias sociaux en postant l’échange sur Twitter, ajoutant: «Mais cela pourrait aider si notre PM savait réellement de quoi il parlait!»

Beaucoup ont été horrifiés de voir des canons à eau, des gaz lacrymogènes et la force brutale utilisés contre des agriculteurs qui manifestaient pacifiquement en Inde à propos de # FarmersBill2020Tout le monde a le droit fondamental de manifester pacifiquement, mais cela pourrait aider si notre Premier ministre savait vraiment de quoi il parlait! pic.twitter.com/EvqGHMhW0Y – Député Tanmanjeet Singh Dhesi (@TanDhesi) 9 décembre 2020

« Absolument nul! Tellement déçu de sa réponse », a déclaré Dhesi dans un autre tweet.

Le monde regarde, le problème est énorme avec des centaines de milliers de manifestants dans le monde (y compris à Londres, rapporté par la BBC) et le bluff et les fanfaronnades habituelles de Boris Johnson embarrassent encore plus notre nation. Absolument nul! Tellement déçu de sa réponse. – Député Tanmanjeet Singh Dhesi (@TanDhesi) 9 décembre 2020

Voici comment Twitter a réagi:

Que viens-je de regarder? Les agriculteurs indiens ont protesté contre les nouvelles lois d’exploitation qui menacent de laisser des familles et des communautés entières sans moyens de subsistance.Le Premier ministre n’a même pas pris la peine de lire les gros titres. https://t.co/YKLpmnZUNE – Députée Nadia Whittome (@NadiaWhittomeMP) 9 décembre 2020

Le gouvernement britannique a jusqu’à présent refusé d’être entraîné dans les manifestations en cours en Inde, le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) affirmant que la gestion des manifestations était une question interne.

La gestion des manifestations par la police relève du gouvernement indien, a déclaré la semaine dernière un porte-parole du FCDO, à la suite d’une lettre initiée par Dhesi et signée par 35 autres députés britanniques sur la question.

(Avec des entrées de PTI)