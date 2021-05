Boris Johnson a confisqué des cravates en soie et des paniers de luxe pour avoir dépassé les limites de cadeaux

Boris Johnson a fait confisquer des cravates en soie coûteuses, de la porcelaine sur mesure et d’autres produits somptueux par des fonctionnaires du Cabinet parce qu’ils auraient enfreint les règles de corruption, a révélé le gouvernement.

Les paniers de luxe du sultan de Brunei faisaient partie des articles enlevés au Premier ministre car ils dépassaient tous les limites strictes des cadeaux.

Le code ministériel, visant à empêcher les individus d’exercer une influence indue sur nos politiciens, signifie que les députés ne peuvent accepter aucun cadeau d’une valeur supérieure à 140 £.

M. Johnson a également reçu un dossier d’écriture en cuir et un sac à main, une peinture et une autre œuvre d’art d’une valeur indéterminée – mais ne les conservera pas. Ils ont été retirés pour «élimination» pour dépassement des limites.

La dernière publication de données du Cabinet Office a également révélé que M. Johnson avait tenu une série de réunions avec le rédacteur en chef de journaux et les nouveaux chefs de la BBC en novembre et décembre 2020.

Le PM a rencontré le Courrier quotidien éditeur Geordie Grieg, Le soleilla rédactrice en chef de Victoria Newton, Le télégraphe du dimanche éditeur Alister Heath, le Le télégraphe du jourChris Evans, directeur du contenu, le 27 novembre. Le directeur des nouvelles de la BBC, Fran Unsworth, et le directeur général Tim Davie ont également assisté à la réunion.

M. Johnson a également rencontré le rédacteur en chef du Sunday Times le 3 décembre et éditeur de Les temps cinq jours plus tard, avant de tenir une réunion avec le rédacteur en chef du Express quotidien et Financial Times le 17 décembre, peu de temps avant l’annonce du verrouillage hivernal.

Le Cabinet Office données de transparence montre également que M. Johnson a déclaré 2320 £ de frais de voyage pour se rendre à Bruxelles le 9 décembre de l’année dernière, dans le cadre de sa tentative d’aider à conclure un accord commercial sur le Brexit.

Il est apparu que M. Johnson faisait l’objet d’une enquête pour une éventuelle violation des règles de la Chambre des communes au cours de vacances de Noël de 15000 £ dans les Caraïbes avec sa fiancée Carrie Symonds.

Carrie Symonds avec Boris Johnson à l’extérieur du bureau de vote (PENNSYLVANIE)

M. Johnson est sur une liste de députés sous enquête par le commissaire parlementaire aux normes, qui avait été gardée secrète pendant la campagne pour les élections de mai, mais qui a maintenant été révélée par la commissaire indépendante Kathryn Stone.

La liste de Mme Stone révèle qu’elle cherche à savoir qui a financé les vacances de luxe de M. Johnson dans les Caraïbes sur l’île de Mustique à Noël 2019.

L’indépendant a contacté Downing Street pour plus d’informations sur les réunions du Premier ministre avec les éditeurs de journaux.