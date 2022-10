Boris Johnson a cité Cincinnatus. Liz Truss fait ses adieux en citant Sénèque.

S’exprimant devant Downing Street, Truss, dont les six semaines au pouvoir font d’elle la première ministre britannique la plus courte, a souhaité à son successeur, Rishi Sunak, “plein succès” alors qu’il prend les rênes.

“Je suis plus convaincu que jamais que nous devons être audacieux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés”, a déclaré Truss. « Comme l’écrivait le philosophe romain Sénèque : Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce qu’on n’ose pas qu’ils sont difficiles.

Malheureusement, comme beaucoup l’ont noté, Truss a trébuché sur les mots “romain” et “philosophe” et “Sénèque”.

Johnson aimait pimenter son journalisme, et plus tard ses discours d’après-dîner et politiques, avec des morceaux de références latines et classiques canines, et tout comme son shag blond soigneusement ébouriffé, cela faisait partie intégrante de son personnage de scène, son shtick, comme le génie garçon excentrique mais adorable dans le costume froissé.