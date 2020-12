(Opinion Bloomberg) – Après deux conversations téléphoniques en autant de jours, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu de se rencontrer en personne afin d’éviter que les négociations commerciales bloquées sur le Brexit n’échouent complètement. Cette mission de sauvetage prendra du temps.

L’absence de date limite claire est contre eux; les différences importantes entre les parties sur les trois questions clés de la pêche, des règles de concurrence loyale et de la manière dont un accord serait contrôlé; et le fait que Johnson a du mal à prendre des décisions impliquant des résultats binaires. Il s’agit d’un Premier ministre qui s’est décrit comme «un pro du gâteau et un pro du goût».

Ce qui rend une situation diablement compliquée, c’est qu’il y a vraiment deux négociations parallèles en cours. Outre les négociations commerciales elles-mêmes, il y a des discussions sur la mise en œuvre du traité de 2019 qui a garanti le Brexit: l’accord de retrait, et le protocole irlandais qui l’accompagne qui a garanti le non retour d’une frontière dure avec l’Irlande du Nord. Ces pourparlers sont dirigés par Michael Gove, collègue du cabinet de Johnson, et Maros Sefcovic de l’Union européenne, qui se sont rencontrés lundi à Bruxelles.

Les deux négociations sont séparées mais étroitement liées. L’échec des pourparlers de Gove (où les deux parties ont fait des bruits positifs jusqu’à présent) signifierait que Johnson est susceptible de faire avancer la législation britannique qui enfreint le traité, ce qui signifierait qu’il ne peut y avoir d’accord commercial. L’échec d’un accord commercial, quant à lui, renforcerait les demandes du Parti conservateur de Johnson pour mettre en œuvre cette législation de rupture de traité. Les conséquences en seraient désastreuses pour l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Europe.

Tout cela est né de la détermination de Johnson à jouer sur les deux tableaux. Après avoir signé l’accord de retrait l’année dernière (remportant une élection sur le dos de ce succès), le gouvernement a rapidement regretté à quel point il avait cédé la souveraineté sur l’Irlande du Nord. Il a présenté le projet de loi sur le marché intérieur en septembre avec une déclaration publique selon laquelle le Royaume-Uni enfreindrait le droit international de manière «limitée et spécifique» pour ignorer les parties du protocole qu’il n’aime pas.

L’histoire continue

La législation a été critiquée par le président élu américain Joe Biden, qui craint de saper l’accord de paix du Vendredi saint en Irlande du Nord, et cinq anciens premiers ministres britanniques. L’UE a menacé de poursuites judiciaires et a clairement indiqué qu’elle n’accepterait aucun accord commercial si les clauses incriminées n’étaient pas supprimées.

Le gouvernement insiste sur le fait que les mesures unilatérales ne sont qu’une police d’assurance au cas où l’UE se laisserait abuser par ses pouvoirs ou que les deux parties ne seraient pas d’accord. Mais il a suspendu comme l’épée de Damoclès au cours des négociations commerciales sur le Brexit. La Chambre des lords a vidé des parties du projet de loi, supprimant les clauses qui enfreignent le traité avec l’UE. Lundi soir, les législateurs britanniques ont voté pour les réinsérer.

Juste avant l’appel de Johnson avec Von der Leyen lundi, le gouvernement a publié une déclaration disant qu’il supprimerait une clause et «désactiverait» d’autres qui violaient l’accord de retrait à condition que les deux parties puissent s’entendre.

Cela ne sera cependant pas facile, car le protocole est désormais un nouveau point sensible pour les Brexiters conservateurs. Le nouveau projet de loi permettrait au Royaume-Uni de renoncer unilatéralement à l’obligation pour les entreprises qui transportent des marchandises d’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne de remplir des formulaires de déclaration d’exportation. Le projet de loi permet également aux ministres de réinterpréter les règles sur les aides d’État là où elles ont un impact sur l’Irlande du Nord.

Et ce n’est pas qu’une seule loi en cause. Le projet de loi sur la fiscalité britannique, attendu cette semaine, enfreindrait également l’accord de retrait en donnant à la Grande-Bretagne le pouvoir de définir les critères selon lesquels les marchandises du Royaume-Uni continentale à l’Irlande du Nord sont besoin de payer un tarif). En étendant lundi une branche d’olivier, le gouvernement de Johnson a également déclaré qu’il «garderait sous contrôle» le contenu de ce projet de loi.

Il est facile de comprendre pourquoi de nombreux conservateurs détestent ces limites à la souveraineté britannique. Mais à quoi s’attendaient-ils? Quitter le marché unique et l’union douanière tout en évitant une frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande signifie qu’il doit y avoir une frontière quelque part avec l’UE (dans ce cas dans la mer d’Irlande). Cela allait toujours être coûteux et gênant. Même avec un accord tarifaire, il y aura de nouvelles barrières commerciales.

Le détaillant Marks & Spencer Group Plc a récemment averti que 15% de ses produits alimentaires pourraient ne plus être disponibles en Irlande du Nord à partir de janvier. En effet, en vertu du traité de retrait, l’Irlande du Nord suit les règles de l’UE en matière de sécurité alimentaire.

Un accord commercial qui éliminerait les droits de douane sur les marchandises éliminerait une grande partie de cette tension et rétablirait une certaine bonne volonté. Cependant, l’engagement du gouvernement de désactiver le projet de loi ne débloque pas en soi les négociations commerciales plus larges. C’est une promesse que Johnson pourrait avoir du mal à tenir, et Bruxelles en est pleinement consciente.

Même s’il conclut un accord commercial, son parti exercera des pressions soutenues sur lui pour qu’il modifie les termes de l’accord de retrait. L’UE détient peut-être l’essentiel de l’influence dans ces négociations, mais elle a également de bonnes raisons de faire preuve de souplesse dans la manière dont elle applique le protocole, tant pour l’Irlande du Nord que pour l’Irlande.

Si les négociations Gove-Sefcovic échouent, cela rendra un accord commercial impossible. Mais le coût ne serait pas seulement économique; un tel échec mettrait les relations entre le Royaume-Uni et l’UE sur un tout autre plan, ce qui nuirait à toute coopération future. Tout ce qui porterait atteinte à la paix en Irlande du Nord aurait de graves conséquences sur la réputation internationale de la Grande-Bretagne, ses relations avec les États-Unis et sa propre union de plus en plus fragile. Johnson et Bruxelles n’ont pas besoin d’un seul accord; il en faut deux.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Therese Raphael est chroniqueuse pour Bloomberg Opinion. Elle était rédactrice en chef de la page éditoriale du Wall Street Journal Europe.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable

© 2020 Bloomberg LP