Boris Johnson a averti qu’il pourrait « accidentellement » priver les électeurs conservateurs du droit de vote avec un plan d’identité avec photo

Boris Johnson a été averti qu’il pourrait « priver accidentellement du droit de vote » de nombreux électeurs conservateurs dont il a besoin dans le nord de l’Angleterre s’il choisit d’aller de l’avant avec son projet d’apporter une pièce d’identité obligatoire avec photo lors des élections.

L’impact des nouvelles règles proposées se fera le plus sentir dans le nord de l’Angleterre – où une personne sur 14 n’a aucune forme d’identification photographique appropriée, selon un nouveau sondage de YouGov.

Le sondeur a également constaté qu’une personne sur 25 ayant voté pour les conservateurs lors des élections de 2019 n’avait aucune pièce d’identité avec photo qui serait requise pour voter en vertu des propositions du gouvernement.

Le gouvernement a déclaré que les électeurs auraient besoin d’un passeport, d’un permis de conduire, d’un badge bleu, d’un titre de transport avec photo ou d’une carte de preuve d’âge pour voter en vertu de son projet de loi sur les élections, présenté lundi devant le Parlement.

Les adultes du nord de l’Angleterre seront les plus durement touchés par les plans, avec 7% des électeurs de la région sans une pièce d’identité acceptable dans le cadre des plans, contre seulement 1 Londonien sur 100 (1%).

Cela signifie que si les plans vont de l’avant, l’impact pourrait être important dans les sièges marginaux du soi-disant «mur bleu» dans le nord de l’Angleterre.

À Bury North, Bury South et Bolton North, les députés conservateurs l’ont emporté avec une marge de moins de 1 % des voix. Sur les 650 circonscriptions parlementaires, 67 sièges ont été remportés par une marge de 5 % ou moins des suffrages exprimés.

Marcus Roberts, responsable de la politique internationale chez YouGov, a déclaré : « Les victoires de Boris Johnson en 2019 et 2021 doivent beaucoup aux électeurs du Nord qui n’ont pas traditionnellement voté conservateur.

« Mais avec des données montrant qu’un électeur du Nord sur 14 n’a pas de pièce d’identité, le n ° 10 doit faire attention à ne pas priver accidentellement les mêmes électeurs de leurs victoires récentes. »

En mai, le Cabinet Office a sorti une étude qui a révélé que plus de deux millions de personnes n’ont actuellement pas la pièce d’identité nécessaire pour voter.

Le plan d’identification est «inefficace» et pourrait priver les électeurs du droit de vote, selon un rapport

Avec les travaillistes, des conservateurs de haut rang et des groupes de la société civile ont fait part de leurs préoccupations concernant les propositions – accusant le gouvernement d’utiliser des « tactiques trumpiennes » pour tenter de « truquer la démocratie ».

L’ancien secrétaire conservateur du Brexit, David Davis, a déclaré L’indépendant il n’y avait « aucune preuve qu’il existe un problème de fraude électorale dans les bureaux de vote ».

Mais les ministres ont insisté sur le fait que le projet de loi sur les élections renforcera «l’intégrité» du processus.

« Le projet de loi renforcera l’intégrité de nos élections, en augmentant la transparence, l’équité et la responsabilité ; fournir plus de protection aux candidats et aux électeurs », a déclaré lundi la ministre de la Constitution Chloe Smith.

Cat Smith, ministre fantôme du Labour pour la démocratie, a déclaré: «Peu importe la façon dont le gouvernement essaie de l’habiller, l’identification des électeurs est une politique discriminatoire qui privera des millions d’électeurs du droit de vote.

Mme Smith a ajouté : « Les conservateurs doivent abandonner cette politique antidémocratique qui menace d’annuler des décennies de progrès démocratique. »