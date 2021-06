Boris Johnson a averti que le report de la Journée de la liberté serait «extrêmement dommageable» alors que le haut conseiller exhorte «laissons-nous vivre avec Covid»

BORIS Johnson a été averti que retarder le « jour de la liberté » serait « extrêmement préjudiciable » – car un haut conseiller l’exhorte à « nous laisser vivre avec Covid ».

Le Premier ministre se prépare à dire aux Britanniques que la quatrième étape de sa feuille de route pour sortir du verrouillage sera retardée d’un mois au milieu de l’augmentation des cas alimentés par la mutation indienne, maintenant connue sous le nom de variante Delta.

Un expert de haut niveau a déclaré au Premier ministre que nous devions commencer à vivre avec le virus – plutôt que de maintenir les verrouillages en place Crédit : EPA

Mais le professeur Robert Dingwall, qui siège à une série de comités consultatifs sur les coronavirus, dit que le moment est venu de lever les restrictions.

Et il a dit à M. Johnson qu’il était temps d’aller de l’avant avec le plan initial – ce qui signifierait que toutes les limites légales aux contacts sociaux prendraient fin le 21 juin.

S’adressant au Telegraph, le professeur Dingwall a déclaré: «C’est extrêmement dommageable pour la confiance des entreprises, l’économie, le moral – d’autant plus qu’il n’y a pas vraiment de justification claire à cela.

« Ce que nous voyons, c’est le début de ce à quoi ressemble le Covid endémique et nous devrions déverrouiller et vivre avec cela.

« Je dis depuis 10 jours maintenant la seule chose qui me persuaderait [not to lift restrictions] est une augmentation significative des admissions en soins intensifs, et cela ne se produit pas. »

Il est rapporté que M. Johnson dira aux Britanniques lundi qu’il n’y aura plus d’assouplissement – malgré le succès fulgurant du déploiement des jabs.

Cela signifie que les pubs seront probablement limités au service à table, le retour du bar étant encore loin.

Pendant ce temps, les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50% de leur capacité, les clubs resteront fermés et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile s’ils le peuvent.

Il y a eu une énorme inquiétude dans l’hôtellerie, certains avertissant que 300 000 emplois sont menacés en raison d’une perte de 87 milliards de livres sterling au cours de la pandémie.

Même le maire de Londres Sadiq Khan – qui a plaidé en faveur des blocages – a écrit au Premier ministre pour avertir que la capitale «risque de s’effondrer catastrophique» si la distanciation sociale ne prend pas fin.

La British Beer & Pub Association a déclaré que le commerce était en baisse de 20% en raison des restrictions qui obligent les clients à être servis à table.

Le professeur Robert Dingwall dit que le Royaume-Uni doit se remettre sur pied, malgré la propagation de la mutation indienne – ou Delta – Crédit : Zenpix

Le Premier ministre se prépare à annoncer que la quatrième étape de la feuille de route ne peut pas encore aller de l’avant – quelques jours après que les voyages vers les points chauds de vacances traditionnels ont été effectivement exclus Crédit : Bav Media

Le Premier ministre a fait part de son inquiétude face à la mutation, qui est désormais la souche dominante du Royaume-Uni

Il estime qu’un pub sur 20 est resté fermé même après le retour de la consommation d’alcool à l’intérieur en mai.

Ailleurs, les personnes désespérées de se marier sont encore plus déçues lors de l’annonce de M. Johnson.

Les règles actuelles interdisent les mariages avec plus de 30 invités.

Selon la feuille de route initiale, ce plafond aurait été levé le 21 juin.

Les concerts et les clubs seraient menacés, car les règles actuelles autorisent des limites de capacité de 50% – ou 1 000 maximum – à l’intérieur.

Pendant ce temps, il y a un point d’interrogation sur les événements sportifs.

Jusqu’à 10 000 fans sont actuellement autorisés dans les plus grandes arènes extérieures, tandis que les sites plus petits sont limités à 4 000 spectateurs ou à 50 % de leur capacité.

Les événements pilotes ne semblaient montrer aucune preuve que Covid se propageait lors d’événements en plein air et les fans ont été autorisés à Wembley pour les championnats d’Europe dans le cadre du projet pilote.

Cependant, si le gouvernement décide de maintenir les restrictions en place, cela pourrait avoir un impact énorme sur les matchs.

Le professeur Dingwall dit que les conséquences d’une levée retardée du verrouillage pourraient bien être désastreuses Crédit : AFP

Mais alors que le personnel de l’armée est parachuté dans des points chauds pour faire face à des cas en spirale, il est rapporté que la levée du verrouillage sera retardée jusqu’en juin Crédit : Zenpix

Le Sun a rapporté hier que le Premier ministre retarderait le jour de la liberté au 19 juillet après que les cas de la souche indienne mutante aient explosé de 240% en seulement une semaine.

Dans le cadre des plans annoncés lundi, un examen de deux semaines sera inclus – ce qui signifie que les restrictions Covid pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

Mais plusieurs sources ont déclaré que les chances de lever les restrictions comme prévu le 21 juin étaient proches de zéro.

Des sources de Whitehall impliquées dans la planification soulignent le fait que tous les adultes britanniques se seront vu offrir au moins un jab d’ici la fin juillet, avec un court délai considéré comme bien meilleur que de devoir faire demi-tour et réintroduire des restrictions.

Une source a déclaré: «La dernière chose dont ils ont besoin est un hokey cokey in out, in out of restrictions.

Comment se déroulera la feuille de route ? 14 juin – Boris Johnson s’adressera à la nation et présentera son plan pour retarder le 21 juin 21 juin – La date initiale fixée pour le « Jour de la liberté » est désormais susceptible d’être retardée 5 juillet – Boris Johnson examinera et évaluera les données dans le cadre de sa «clause de pause de deux semaines». Les restrictions pourraient être assouplies partiellement ou totalement si les données sont positives 19 juillet – Nouveau « Jour de la liberté » proposé lorsque le Premier ministre espère lever toutes les restrictions à travers l’Angleterre

« Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses. »

Le retard sera utilisé pour déterminer si le déploiement du vaccin signifie vraiment que l’augmentation du nombre de cas ne déclenche pas une augmentation des hospitalisations – et cela permettra à des millions de personnes supplémentaires d’être doublement piquées.

Dans le cadre des changements qui devraient être annoncés, les règles de distanciation sociale et la règle des six devraient rester en place.

Des recherches inquiétantes suggèrent que la mutation Delta fait plus que doubler le risque d’hospitalisation.

Cependant, le nombre de patients a augmenté à un rythme beaucoup plus lent que les cas – ce qui signifie qu’il est probable que les vaccins fonctionnent actuellement pour sauver des vies.

Seulement six pour cent de toutes les infections à variante Delta concernaient des personnes ayant reçu les deux injections.

Plus de la moitié des 42 décès dus à la mutation concernaient des Britanniques non vaccinés.