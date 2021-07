Boris Johnson a averti que des milliers de personnes mourraient chaque année dans les vagues de chaleur alors que le changement climatique en fait la « nouvelle normalité »

Des MILLIERS de personnes mourront chaque année dans les vagues de chaleur car le changement climatique en fait la « nouvelle normalité », a prévenu le Premier ministre.

Alors que la Grande-Bretagne continue de transpirer à cause de la flambée des températures, la baronne Brown du Comité sur le changement climatique a déclaré que les ministres devaient forcer les nouvelles maisons à mieux résister au problème « grave » de la chaleur excessive, même si cela ferait augmenter les prix des maisons.

Des milliers de personnes mourront chaque année dans les vagues de chaleur alors que le changement climatique en fait la « nouvelle normalité », a prévenu le Premier ministre Crédit : EPA

Elle a averti qu’il en coûterait aux propriétaires CINQ fois plus pour le rendre plus frais, plus tard sur toute la ligne.

Étonnamment, elle a même suggéré que les nouvelles maisons à Londres pourraient devoir être équipées de climatiseurs à l’avenir, ce qui est mauvais pour la planète.

Les Britanniques peuvent également utiliser des pompes à chaleur écologiques comme unités de climatisation en été, car elles sont réversibles, a-t-elle ajouté.

S’adressant à la BBC hier, elle a déclaré: « L’année dernière en Angleterre, nous avons eu plus de 2500 décès supplémentaires au cours des trois vagues de chaleur que nous avons eues l’été dernier.

« À l’été 2020 dans le Sud-Est, nous avons eu six jours successifs où la température était de 10 degrés au-dessus de la moyenne.

« Ce n’est pas une urgence qui se produit occasionnellement, ce sera la nouvelle norme avec le changement climatique. » Le pair a supplié les ministres d’introduire de nouvelles règles pour forcer les développeurs à rendre les nouvelles maisons, hôpitaux et écoles plus économes en énergie – afin qu’ils puissent être plus chauds en hiver et plus frais en été.

Les factions en guerre entre le ministère de l’Environnement et le ministère du Logement sont à blâmer pour un manque d’action, a-t-elle déclaré.

La baronne Brown a admis : « Pour certains bâtiments à Londres, cela peut signifier que nous devons recourir à la climatisation. »

Jusqu’à présent, 17 personnes sont mortes dans la vague de chaleur actuelle en Grande-Bretagne par noyade uniquement – ​​et les experts prédisent que le total des décès liés à la chaleur atteindra des centaines.