BORIS Johnson a misé son avenir politique sur l’arrêt des attaques vicieuses contre la fiancée Carrie Symonds.

Le Premier ministre a pris le pari à haut risque de nommer l’ancien assistant Dominic Cummings comme la source de fuites embarrassantes – dont beaucoup visaient directement sa future épouse.

Les copains pensent que M. Cummings l’a ciblée parce qu’elle est la «faiblesse» de M. Johnson.

Encouragé par Carrie, le Premier ministre a accepté de confronter son ancien conseiller principal de front, affirmant qu’il était le «rat bavard».

Une source a déclaré: «Boris dit qu’il est sûr à 100% que c’est Dom qui est derrière toutes les fuites.

«Je ne peux pas vous dire pourquoi il est si sûr, mais il n’y a pas la moindre trace de doute dans son esprit.

«Sinon, pourquoi rendrait-il public cela autrement?»

Toujours en tête dans les sondages et se réjouissant du succès de sa campagne de jabs réussie, M. Johnson était lentement usé par le goutte-à-goutte de textes et d’e-mails divulgués.

On a estimé que beaucoup visaient Carrie parce qu’elle avait à elle seule mis fin à la culture macho créée par M. Cummings dans No10.

Mais elle a été poussée à bout par les attaques directes contre elle et, après avoir rencontré des conseillers la semaine dernière, le Premier ministre a décidé de rendre publique.

Un copain de Carrie a déclaré hier: «Il ne se passe presque pas une semaine sans qu’une fuite ou une autre ne soit glissée pour la blesser. Nous soupçonnons tous que c’est Dom.

«Il s’agissait d’attaques directes contre Carrie parce qu’il sait que cela blessera encore plus Boris. Tout cela est assez désagréable.

M. Cummings a été démis de ses fonctions en novembre après que Carrie et ses alliés l’aient accusé de créer une atmosphère toxique dans le No10.

Ses partisans ont répliqué qu’elle utilisait son rôle de première dame pour devenir une Diana des temps modernes – et ont accusé M. Johnson de diriger «le gouvernement par sa petite amie».

Quelques semaines après sa sortie, des histoires sont apparues sur la façon dont le Premier ministre voulait utiliser 60000 £ de fonds du parti pour une rénovation, demandée par Carrie, pour leur appartement officiel au-dessus du No11 Downing Street.

M. Cummings a nié être la source de la fuite, mais dans un blog publié vendredi, il a suggéré que cette décision aurait pu être illégale.

Et il a accusé le Premier ministre d’être «bien en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

Le chiot de sauvetage de Carrie, Dilyn, est également devenu la cible de fuites.

Il est affirmé par ses amis que M. Cummings entretient une rancune contre le chien après qu’il ait une fois «cogné sa jambe» lors d’une journée de visite du personnel à Chequers, la retraite de campagne du Premier ministre.

Des histoires sont apparues plus tard, accusant l’animal de pencher sa jambe sur le sac à main d’un aide et de mâcher des meubles et des livres anciens chez Checkers.

Cela a inspiré M. Johnson à appeler quelqu’un à «tirer sur ce chien».

La semaine dernière, le Premier ministre a atteint la fin de sa relation avec M. Cummings.

Une source du Cabinet a déclaré: «Tout cela a éclaté l’année dernière d’affilée pour savoir qui avait l’oreille du Premier ministre.

«Malheureusement, cet argument est toujours en cours mais, ce qui est ennuyeux, tout se joue en public.

«Qui écoute-t-il? C’est la cause profonde de cela.

Un initié de No10 a déclaré: «C’était un appel difficile pour Boris de chasser Dom. Nous savions à l’époque que cela ne finirait pas bien de toute façon.

«Mais il avait atteint le stade où il y avait une atmosphère vraiment toxique dans le No10.

«Il s’était divisé en plusieurs camps différents et il fallait faire quelque chose.

«Le Premier ministre savait qu’il y avait des problèmes quoi qu’il fasse.

«Il a dû faire face à deux résultats – un premier ou un très bon.»

Pendant ce temps, la ministre de la Santé, Nadine Dorries, a déclaré: «Downing Street sait exactement, à 100%, qui était le rat bavard. Ceux qui protestent «ce n’était pas moi» protestent beaucoup trop. Les rats bavards n’empêcheront pas le PM de livrer. «

Une source a déclaré: «Tout le monde était de plus en plus convaincu que Dom le remuait régulièrement. Tous les quelques jours, il y avait une autre fuite embarrassante et c’était vraiment la fin du PM.

«En désespoir de cause, ils ont opté pour l’option nucléaire – éclabousser Dom sur les premières pages dans l’espoir que cela l’obligerait à réfléchir à deux fois avant de divulguer quoi que ce soit d’autre.

«Nous avons atteint le stade où nous disions que nous ne pouvons pas nous asseoir ici et accepter d’être frappé à plusieurs reprises au visage. Nous devons riposter et le faire arrêter.

Un haut ministre a ajouté: «Ils voulaient déplacer l’histoire et pensaient qu’en pointant du doigt Dominic, cela créerait le bon type de distraction.

«Le public le déteste alors il deviendrait un paratonnerre pour dissiper la chaleur du PM. Le problème maintenant, c’est qu’il a tout agité.

«Avant, c’était une histoire de« bulle de Westminster »qui ne intéressait pas le moins du monde la plupart des gens. Maintenant, c’est beaucoup plus au box-office – ce type fou Cummings affrontant Boris.

«Au lieu de quelques textos, il s’agit maintenant de savoir si le Premier ministre a tenté d’arrêter une enquête sur les fuites parce que le coupable était un ami proche de sa fiancée.

«Il s’agit de savoir s’il a tenté d’enfreindre la loi pour éviter de payer pour décorer l’appartement de Downing Street. Et bien plus de gens ont été entraînés dans ce gâchis.

« No10 vient d’alimenter l’histoire de la fuite »

Par Douglas Murray

Dans les films de catastrophe maritime, le problème survient lorsque le capitaine du navire réveille le kraken endormi.

La même chose s’est produite cette semaine lorsque Boris Johnson a réveillé un Dominic Cummings endormi.

Ce qui était encore plus fou dans la stratégie du numéro 10, c’est qu’elle a poussé Cummings à donner sa propre version

Rien de tout cela ne devait arriver.

Tout le monde qui regarde l’épave doit se demander pourquoi.

Le Premier ministre a passé une partie de la semaine dernière d’affilée sur une fuite de messages texte qu’il a échangés avec Sir James Dyson l’année dernière.

Rien en eux n’était fâcheux.

Mais les travaillistes espèrent découvrir un autre scandale de lobbying.

Le numéro 10 a alors fait la grande erreur

Ils ont informé que le Premier ministre pensait avoir identifié la source de la fuite comme étant Dominic Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre.

Le message clair était qu’il était amer et qu’il espérait nuire à son ancien patron.

Mais ce qui était encore plus fou dans la stratégie de Number 10, c’était qu’elle poussait Cummings à donner sa propre version.

Dans un blog dévastateur, il a révélé sa version de l’histoire.

Et plus

Il a conclu qu’il était «triste» de voir «le Premier ministre tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

Aie!

Il a montré comment il n’aurait pas pu être le fuyant.

Et il a donné à Downing Street un problème plus grave en parlant d’une fuite antérieure et plus grave.

Il dit avoir identifié la source comme étant le conseiller Henry Newman.

Cummings dit que quand il l’a dit au PM, Johnson a été horrifié, disant qu’il ne pouvait pas renvoyer Newman parce que «cela me posera de très sérieux problèmes avec (la fiancée de Boris) Carrie car ils sont les meilleurs amis».

Cummings dit que le Premier ministre a ensuite demandé s’ils pouvaient arrêter l’enquête sur la fuite

BANALITÉS DU TERRAIN DE JEU

Comment la discussion gouvernementale peut-elle aboutir à de telles banalités de terrain de jeu?

Les grandes questions d’État peuvent-elles vraiment s’échouer sur la question de savoir qui est le meilleur ami de quelle petite amie?

Premièrement, il y a une question de jugement.

Pourquoi le PM a-t-il pensé que c’était une bonne idée de réveiller Cummings?

Mais le pire est la distraction.

Covid occuperait n’importe quel gouvernement.

Mais il y a aussi d’autres problèmes.

Il y a la reprise économique – comment nous sortons de notre marasme induit par Covid.

Nous devons également forger une nouvelle relation avec l’UE.

Et plus près de chez nous, il y a la question de savoir comment nous nous assurons que notre pays ne se sépare pas, les Scots Nats essayant de détruire le Royaume-Uni.

Les gens qui naviguent sur ce navire d’État doivent nous aider à traverser un tas de tempêtes et la grande tempête Downing Street est maintenant au milieu de.